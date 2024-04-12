Эндокринолог Лебедева перечислила 8 вещей, которые мешают нам похудеть

В погоне за идеальным телом многие не чураются радикальных методов, которые обещают вау-результат. Однако врач предупреждает: даже постоянные походы в спортзал могут сыграть с вами злую шутку.Самый эффективный и безопасный способ избавиться от лишних килограммов и выглядеть лучше — это изменить свои привычки, в том числе и пищевые. Врачи советуют каждый день есть овощи, фрукты, мясо или рыбу, не забывать про сложные углеводы. При этом порции должны быть маленькими, а приемы пищи лучше увеличить до 4-5 в день. Также нельзя забывать и про физическую активность. Даже прогулка в течение 30 минут даст результат, особенно если раньше вы вообще не ходили пешком.Однако многие хотят похудеть быстро, поэтому садятся на строгие диеты, каждый день усердно тренируются, полностью отказываются от сладкого и мучного. Да, результат будет, но, как только вы вернетесь к привычному образу жизни, все вернется на круги своя. Более того, вес может стать даже больше, чем был до похудения.«Пришло время сбросить розовые очки и взглянуть правде в глаза: путь к стройности, усыпанный „невинными“ ошибками, на самом деле ведет в никуда. Или еще хуже — прямиком к неврозам и фитнес-тренерам с садистскими наклонностями», — уверена эндокринолог.Диляра Лебедева назвала восемь типичных ошибок, которые точно поставят крест на ваших мечтах об идеальном теле.Садиться на экстремальные диеты. Быстрое похудение — это огромный вред здоровью, ведь организм все время находится в сильном стрессе, ему не хватает витаминов и минералов. В итоге вы только заработаете новые проблемы, а не избавитесь от лишних килограммов.Игнорировать качественный сон. Ночью организм восстанавливается, это влияет на процесс сжигания жира. Если вы мало спите, то все усилия могут быть напрасными.Морить себя голодом. Так вы только потеряете воду и будете чувствовать себя ужасно. Даже интервальное голодание, если оно не рекомендовано врачом, может нанести серьезный вред.Есть только «полезную» еду. Нельзя делить продукты на хорошие и плохие, это лишь спровоцирует срывы после диеты, а к определенной еде и вовсе может появиться отвращение.Постоянно заниматься спортом. Физические нагрузки — это хорошо, но во всем надо знать меру. Ведь если спорта будет слишком много, то это может негативно сказаться на вашем самочувствии. Кроме того, без правильного питания любые занятия бессильны.Пить мочегонное или слабительное. Итог — обезвоживание организма, а лишний вес никуда не денется.Постоянно взвешиваться. Числа на весах не отражают вашу красоту, однако это отнимает у вас радость жизни и приводит к стрессу. А где переживания, там точно нет результата.Каждая из этих ошибок может замедлить ваш прогресс и серьезно навредить вашему психическому и физическому здоровью, говорит врач. Поэтому не прибегайте к таким методам и не ругайте себя, если вес вдруг встал. Это нормально, ведь организму надо время, чтобы перестроиться.Чтобы похудеть раз и навсегда, следуйте определенным принципам питания, они точно не навредят здоровью, помогут не только избавиться от лишних килограммов, но еще и улучшить состояние кожи, волос и в целом чувствовать себя отлично.

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