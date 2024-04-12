Битва мнений: можно ли есть курицу и творог на ужин

Считается, что последний прием пищи должен быть легким и при этом сытным. Под это определение, казалось бы, подходят курица и творог. Однако у двух врачей сложились совершенно разные мнения. С кем из них согласны вы?На завтрак врачи рекомендуют есть горячую белковую пищу и сложные углеводы. Так вы дольше останетесь сытыми, при этом чувство голода не будет преследовать до самого обеда.Во второй прием пищи все, как положено: первое, второе и компот. Порции должны быть небольшими, но разнообразными — так вы и голод утолите, и удовольствие получите. Но вот что насчет ужина? Каким он должен быть в идеале? Так, чтобы не просыпаться от чувства голода и утром не увидеть отеки и лишние килограммы.«Доктор Питер» решил сравнить мнения двух специалистов. В обсуждении — курица и творог, одни из самых распространенных продуктов.Творог и курица — только на завтрак и обедГастроэнтеролог Елена Шевченко уверена: на ужин есть белки не стоит. Такую еду надо съедать в первую половину дня.Любое мясо и птица — это белок, который будет долго усваиваться, поэтому вы не сможете уснуть.«Кусок мяса будет лежать в желудке 8-10 часов, начнется процесс брожения непереваренных белков — это называется гнилостная диспепсия. В итоге вы спите, а организм не спит», — объясняла Елена Шевченко.По этой же причине не подходят для ужина творог и другие молочные продукты.По словам врача, лучше всего есть домашний творог. Это вкусно, полезно, но только если употреблять его в первую половину дня. Что касается магазинного творога, к нему в целом стоит относиться с опаской. Идеальным вариантом будет, если вы приготовите из этого продукта сырники или запеканку, так он пройдет термическую обработку, прежде чем попасть на стол.Творог и курица — идеальные продукты для ужинаСовсем другого мнения диетолог Галина Ильенко. Врач считает, что последний прием пищи должен заканчиваться за 2,5-3 часа до отхода ко сну. На ужин стоит выбирать продукты, которые хорошо усваиваются, быстро перевариваются и не задерживаются в желудке. Под это определение как раз подходят курица и творог.На ужин можно есть мясо нежирных сортов, причем не только курицу, но и даже телятину и индейку. Лучше готовить их без жарки, не добавлять лишний жир. Идеально все же запечь, потушить, использовать пароварку или мультиварку. Если есть желание — добавьте овощей и специй.В творог можно добавлять ягоды или зелень. Есть его лучше всего в виде запеканок, пудингов, запеченных сырников. Допускаются и жареные сырники, но не каждый день, говорит Галина Ильенко. Этот белковый продукт хорошо усвоится, но при этом не добавит вам лишних килограммов.Кто из врачей прав?Мнения получились совершенно противоположные. А как вы считаете, можно ли есть птицу и творог на ужин? Или же лучше оставить эти продукты на утро или день?

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки