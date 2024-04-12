Врач Александра Филёва рассказала о болезнях, которые склонны обостряться у россиян весной.Врач Филёва заявила, что с наступлением весны очень часто бывает связано снижение иммунитета. Такое ослабление организма бывает обусловлено недостатком движения и физической активности вкупе с дефицитом витаминов, нехваткой солнечного света зимой.В свою очередь, весна испытывает организм на прочность своей нестабильной погодой и колебаниями атмосферы, увеличением светового дня и сменой биоритмов. По словам Филёвой, в данное время года многие люди становятся подвержены разным проблемам со здоровьем, обострению хронических болезней, инфекциям. Это происходит из-за ослабления и недостаточного восполнения защитных ресурсов.Врач Филёва предупредила об обострении весной циститов, герпеса и других болезней.«При резкой смене температуры иммунная система ослабевает и организм становится более уязвимым для патогенных микробов. Самые частые спутники весны – это простудные заболевания, а также циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес. Кроме того, весной выше вероятность обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, увеличивается риск инфарктов и инсультов», - констатировала медик в комментарии Life.ru.Специалист пояснила, что люди, склонные к гипертонии или гипотонии, могут страдать весной от частых головных болей и головокружений, общего недомогания слабости. Кроме того, весной может произойти обострение артрита, остеохондроза, различных дерматитов, болезней ЖКТ.Также повышается риск обостренных состояний, ассоциированных с расстройствами психики – неврозов, тревоги, депрессии, психозов, агрессии. Вдобавок из-за начал цветения многих растений людей начинает преследовать поллиноз (аллергия на пыльцу).«Поллиноз проявляется заложенностью носа, отёком век, зудом, нарушением обоняния, головной болью, утомляемостью» - уточнила эксперт.

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