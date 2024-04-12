Ученые обнаружили вариант гена, дающий до 70% защиты от болезни Альцгеймера

Недавно обнаруженный вариант гена FN1, который отвечает за выработку белка фибронектина, снижает вероятность развития болезни Альцгеймера до 70 процентов. Это открытие может привести к созданию более эффективных методов лечения этого заболевания.Под руководством команды из Колумбийского университета исследователи внимательно изучили определенную группу людей: людей с другим вариантом гена, называемого APOEe4, у которых никогда не развивалась болезнь Альцгеймера. Учитывая, что APOEe4 значительно увеличивает риск заболевания, они подозревали, что может быть противовес.Действительно, секвенирование генома 10 763 человек в двух группах людей выявило защитные эффекты конкретного варианта FN1 у людей с APOEe4. Вариант FN1, по-видимому, помогает регулировать количество фибронектина в мозге.«Эти результаты дали нам идею о том, что терапия, нацеленная на фибронектин и имитирующая защитный вариант, может обеспечить надежную защиту людей от этой болезни», — говорит невролог Ричард Майе из Колумбийского университета.Фибронектин естественным образом встречается в небольших количествах в гематоэнцефалическом барьере, ключевой защите мозга и важном факторе того, что попадает в него и выходит из него. Это значительная область интересов для ученых, изучающих нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.Идея состоит в том, что слишком много фибронектина может ухудшить способность мозга вымывать опасные вещества, особенно белки бета-амилоида, которые заметно накапливаются в мозгу людей, у которых развилась болезнь Альцгеймера.«Это классический случай слишком большого количества хорошего. Это заставило нас задуматься о том, что избыток фибронектина может препятствовать выведению амилоидных отложений из мозга», — говорит невролог Каган Кизил из Колумбийского университета. «Все, что снижает избыток фибронектина, должно обеспечивать некоторую защиту, и препарат, который делает это, может стать значительным шагом вперед в борьбе с этим изнурительным заболеванием».Испытания с использованием модели болезни Альцгеймера на рыбках данио подтвердили эту гипотезу, и запланированы дальнейшие испытания. Они обнаружили, что снижение фибронектина увеличивает клиренс амилоида, что указывает на прямую связь с патологией Альцгеймера. Кроме того, снижение уровня фибронектина у рыб улучшило другие повреждения, связанные с болезнью Альцгеймера, такие как изменения в глиальных клетках.По оценкам исследователей, только в США сотни тысяч людей с аллелем APOEe4 имеют этот защитный вариант FN1, который потенциально предотвращает развитие болезни Альцгеймера – хотя потребуется еще много исследований, чтобы выяснить, как именно помогает этот вариант гена.Вариант фибронектина был обнаружен у людей-носителей APOEe4, но он также может защитить людей с другими вариантами APOE от развития болезни Альцгеймера.Мы знаем, что у людей с болезнью Альцгеймера в гематоэнцефалическом барьере гораздо больше фибронектина, чем у здоровых людей, так что он явно каким-то образом замешан. Как только это будет установлено, мы сможем строить на этом лечение.«Возможно, нам придется начать очищение от амилоида гораздо раньше, и мы думаем, что это можно сделать через кровоток», — говорит Майе. «Вот почему мы очень рады открытию этого варианта фибронектина, который может стать хорошей мишенью для разработки лекарств».

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