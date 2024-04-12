Воздействие ПФАС при диете с высоким содержанием морепродуктов может быть недооценено

Исследование, проведенное в Дартмуте, предполагает, что люди, которые часто потребляют морепродукты, могут столкнуться с повышенным риском воздействия ПФАС, семейства вездесущих и устойчивых искусственных токсинов, известных как «вечные химикаты».Результаты подчеркивают необходимость более строгих рекомендаций общественного здравоохранения, определяющих количество морепродуктов, которые люди могут безопасно потреблять, чтобы ограничить воздействие перфторалкильных и полифторалкильных веществ, сообщают исследователи в журнале Exposure and Health. Эта потребность особенно актуальна для прибрежных регионов, таких как Новая Англия, где наследие промышленности и загрязнения PFAS сталкивается с культурным пристрастием к рыбе, пишут авторы.«Мы не рекомендуем отказываться от морепродуктов — морепродукты являются отличным источником нежирного белка и омега-жирных кислот. Но они также являются потенциально недооцененным источником воздействия ПФАС на людей», — сказала, автор исследования Меган Романо из Медицинской школы Гейзеля Дартмута.«Понимание соотношения риска и пользы при потреблении морепродуктов важно для людей, принимающих решения о диете, особенно для уязвимых групп населения, таких как беременные и дети», — сказала Романо.Исследование сочетало анализ концентраций ПФАС в свежих морепродуктах с исследованием пищевых привычек штата Нью-Гэмпшир. Национальные данные показывают, что Нью-Гэмпшир, наряду со всей Новой Англией, входит в число крупнейших потребителей морепродуктов в стране, что делает штат идеальным для понимания степени воздействия на людей ПФАС через рыбу и моллюсков.«Большинство существующих исследований сосредоточено на уровнях ПФАС в пресноводных видах, а это не то, что люди в основном едят», — сказала Романо. «Мы увидели в этом пробел в знаниях в литературе, особенно для штата Новой Англии, где мы знаем, что люди любят морепродукты».Исследование также опиралось на обширные данные Нью-Гэмпшира об источниках и воздействии ПФАС, который является основным продуктом потребительских товаров, таких как пластмассы и антипригарные покрытия. Молекулярная стабильность, которая делает ПФАС универсальными, также делает их практически неразрушимыми, благодаря чему их называют вечными химикатами.У людей ПФАС связаны с раком, аномалиями плода, высоким уровнем холестерина, а также нарушениями щитовидной железы, печени и репродуктивной системы. Химические вещества накапливаются в почве, воде и дикой природе, и исследования показали, что почти у всех американцев их измеримые количества есть в крови.«PFAS не ограничиваются производством, огнетушащими пенами или потоками бытовых отходов — они представляют собой глобальную проблему, длившуюся десятилетиями», — сказал соавтор исследования Джонатан Петали, токсиколог из Департамента экологических служб Нью-Гэмпшира. «Нью-Гэмпшир был одним из первых штатов, который обнаружил ПФАВ в питьевой воде. Мы являемся штатом, богатым данными, поскольку годы потратили на изучение воздействия ПФАВ и попытки смягчить воздействие».Исследователи измерили уровни 26 разновидностей ПФАС в образцах наиболее потребляемых морских видов: трески, пикши, лобстера, лосося, гребешка, креветок и тунца. Изученные морепродукты были куплены свежими на рынке прибрежного Нью-Гэмпшира и происходят из разных регионов.Исследователи сообщают, что в креветках и лобстерах зафиксированы самые высокие концентрации определенных соединений ПФАС, средние значения которых достигают 1,74 и 3,30 нанограмм на грамм мяса соответственно. Концентрация отдельных ПФАС в другой рыбе и морепродуктах обычно составляет менее одного нанограмма на грамм.Исследователи сообщают, что из-за распространенности ПФАС в окружающей среде сложно точно определить, где и как эти химические вещества попадают в морскую пищевую цепь. Некоторые моллюски могут быть особенно уязвимы к накоплению ПФАВ в своей плоти из-за питания и проживания на морском дне, а также из-за их близости к источникам ПФАВ, расположенным вблизи побережья. Более крупные морские виды могут поглощать ПФАС, поедая более мелкие виды, которые, как и моллюски, склонны к накоплению этих соединений в своих системах.Подтверждением исследования является опрос 1829 жителей Нью-Гэмпшира, который исследователи провели, чтобы определить, сколько морепродуктов едят гранитные стейтеры - и это очень много.Исследование показало, что мужчины в Нью-Гэмпшире съедают чуть более одной унции морепродуктов в день, а женщины — чуть меньше одной унции. Оба показателя выше, чем результаты Национального обследования здоровья и питания для мужчин и женщин на северо-востоке, и более чем в 1,5 раза превышают средний показатель по стране для обоих. Ежедневное потребление для детей Нью-Гэмпшира в возрасте от 2 до 11 лет составляло около 0,2 унции, что является самым высоким пределом диапазона для детей по всей стране.Около 95% взрослых, опрошенных исследователями, сообщили, что они ели морепродукты в течение прошлого года, а 94% из этой группы потребляли рыбу или моллюсков в течение предыдущего месяца. Более двух третей респондентов ели морепродукты на прошлой неделе.Но люди в Нью-Гэмпшире едят морепродукты по-разному. Более половины людей, которые ели морепродукты за неделю до опроса, проживали на побережье штата или недалеко от границы с Массачусетсом. Более 60% людей с семейным доходом ниже 45 000 долларов в год сообщили, что едят морепродукты по крайней мере один раз в неделю, тогда как люди с более высоким семейным доходом сообщили, что едят морепродукты реже.Из видов, которые исследователи тестировали на наличие PFAS, креветки, пикша и лосось потреблялись более чем 70% взрослых, которые ели морепродукты раз в месяц или чаще. Лобстеров ели чуть более 54% этих взрослых. Лосось, консервированный тунец, креветки и пикша были наиболее часто потребляемыми детьми видами.Федеральные рекомендации по безопасному потреблению морепродуктов существуют для ртути и других загрязнителей, но их нет для PFAS, говорит Селия Чен, соавтор исследования и профессор-исследователь кафедры биологических наук в Дартмуте.«Известно, что высшие виды хищников, такие как тунец и акулы, содержат высокие концентрации ртути, поэтому мы можем использовать эти знания для ограничения воздействия. Но с PFAS все менее ясно, особенно если вы начнете смотреть, как различные соединения ведут себя в окружающей среде», - сказала Чен.Установление руководящих принципов безопасности поможет защитить людей, которые особенно восприимчивы к загрязняющим веществам, сказала соавтор исследования Кэтрин Кроуфорд из колледжа Миддлбери.«Консультации по потреблению морепродуктов часто дают советы для тех людей, которые более консервативны, чем для остального населения», — сказала Кроуфорд. «Люди, которые придерживаются сбалансированной диеты с более типичным умеренным количеством морепродуктов, должны иметь возможность наслаждаться пользой морепродуктов для здоровья без чрезмерного риска воздействия ПФАС».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки