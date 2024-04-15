Диетолог Володина: отказ от соусов и добавленного сахара поможет сохранить здоровье и красоту

Согласно рекомендациям диетолога Эсмы Володиной, сохранять хорошее здоровье и красоту помогает отказ от некоторых продуктов.Диетолог Володина рассказала, какие пищевые привычки помогают оставаться здоровым и моложаво выглядеть. В частности, сохранить здоровье и красоту помогает отказ от добавленного сахара, убеждена эксперт.«Нужно свести к минимуму, а лучше полностью исключить рафинированный сахар. Этот продукт не имеет пищевой ценности и лишь снабжает организм «пустыми» калориями. Злоупотребление сахаром приводит к набору лишнего веса, негативно сказывается на коже, зубах и волосах, снижает иммунитет, повышает риск развития болезни Хашимото», - поделилась Володина.Диетолог предупредила, что обилие добавленного сахара в рационе может провоцировать появление психоэмоцианальных нарушений, агрессии, повышенной раздражительности, депрессивного состояния. Все это может усугублять восприятие повседневного стресса, делать психику более уязвимой.Кроме того, чтобы сохранить здоровье и красоту, Володина посоветовала есть меньше колбасы. Если колбасные изделия постоянно присутствуют в меню, то повышается риск возникновения колоректального рака, предостерегла диетолог.«Ежедневное употребление колбасных изделий по канцерогенности сопоставимо с курением», - сказала специалист.Еще один фактор, «убивающий» красоту и здоровье – это постоянное использование таких продуктов как рафинированное подсолнечное масло, майонез и другие готовые соусы. Эсма Володина заявила, что в рафинированном подсолнечном масле содержатся трансжиры, чье употребление может стать причиной ожирения, атеросклероза и болезней сердца; вдобавок при нагреве и жарке оно становится источником канцерогенов.Соусы, в свою очередь, заполняют организм совершенно нежелательными веществами.«Майонез, кетчуп и прочие соусы из магазина содержат много искусственных добавок, красителей, соли и сахара», - отметила диетолог.

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