ТЕСТ на наличие ВЕНОСТАЗА

Рекомендуем обратить внимание на само тестирование на веностаз и его результаты. Фото действительно довольно информативные.Положите ладони на теменные кости. Почувствуйте ладонями кости черепа. Максимально сдвиньте кожу головы к центру и почувствуйте под фалангами пальцев, какой величины складка у Вас образовалась. Толщина собранных под пальцами тканей показывает наличие и величину проблем. В идеале складки либо лишние ткани вообще не должны образовываться. Если на костной части Вашего черепа будут лежать лишние отечные ткани, их границы четко очерчены, то это признак отека, с которым можно работать.Что такое веностазИз курса анатомии известно, что головной мозг плавает в ликворе — цереброспинальной (спинномозговой) жидкости, благодаря чему его вес уменьшается с 1400 до 100 граммов. Это предохраняет его от контакта с черепной коробкой при энергичных движениях головы.Так как эта жидкость находится в постоянном движении, обновлении, то ее отработанная часть должна стекать в общую лимфатическую систему.Однако в случаях родовых или прижизненных травм пути оттока блокируются, поскольку повреждения смещают положение всех структур черепа.Так очень часто череп, закрываясь во время прохождения родовых путей, открывается потом некорректно, что может приводить не только к изменению задуманной Природой формы черепа, но и к нарушению оттока жидкостей — венозному застою.Веностаз также может быть спровоцирован родовой травмой при обвитии шейки младенца пуповиной или прижизненными повреждениями.Однако родовая травма — это не обязательно страшный диагноз, приводящий к угрозе жизни и здоровья ребенка. Минимальные повреждения при родах (по данным статистики) встречаются очень часто. В наши дни это стало повседневным явлением и присутствует более чем в 98% случаях родов.Поэтому не стоит думать, что проблемы веностаза Вас точно не касаются — с большей долей вероятности можно предполагать, что наличие отечности или пастозности лица вызвано именно этим симптомом.При наличии венозного застоя цереброспинальная жидкость начинает накапливаться в полости черепа, увеличиваясь в объеме. «Поэтажно» просачиваясь с крыши черепа, она начинает затекать сначала в лобную часть, а затем и в ткани глаз, приводя к отекам и росту глазных грыж.Отек скальпа теменной зоныРаспространение веностаза на лобную областьМешки и грыжи под глазамиБлагодаря специальным приемам работы с веностазом Вы сможете противостоять провокаторам отечности. Используя специальные массажеры, стремитесь сделать свой апоневроз по возможности максимально гладким и ровным, расслабляя его спиралевидными массажными движениями.

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