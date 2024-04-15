Диетолог Кузнецова: есть курагу полезно для профилактики гипертонии, изюм – для успокоения при стрессе

Диетолог рассказала, какими оздоровительными эффектами обладают разные сухофрукты.По словам диетолога Татьяны Кузнецовой, употребление сухофруктов улучшает защиту организма от возникновения многих заболеваний.Курага. Диетолог Кузнецова отметила: есть курагу полезно для профилактики отечности, гипертонии и других патологий сердечно-сосудистой системы.«При проблемах с сердечно-сосудистой системой следует включить в рацион курагу – она богата калием, который необходим для нормализации артериального давления и обеспечения корректной работы сердца».Кроме того, употреблять курагу показано диабетикам. В ней содержится хром, содействующий активизации углеводного обмена и снижающий риск инсулинорезистентности.Чернослив. Кузнецова пояснила, что этот сухофрукт отличается очень высоким содержанием пищевых волокон, помогающих уменьшать содержание холестерина и других жиров в крови, способствующих очищению организма от потенциально токсичных для него компонентов, включая соли тяжелых металлов.Финики. По словам Кузнецовой, они богаты кремнием, употребление которого способствует профилактике суставных проблем, артроза.Изюм. Диетолог отметила, что есть изюм полезно для успокоения при стрессе – данный эффект обеспечивается большим количеством магния, присутствующего в нем.«Изюм обладает успокаивающим действием», - сказала Кузнецова.Помимо этого, изюм содержит много калия, нормализующего работу сердца.Инжир. Этот сухофрукт диетолог посоветовала употреблять для снижения рисков развития анемии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки