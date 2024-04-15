Долгая и здоровая жизнь зависит от наличия генов «силы»

Согласно исследованию, проведенному в University of Jyv?skyl? и опубликованному на страницах Science Daily, наличие генетической предрасположенности к более высокой мышечной силе может играть ключевую роль в долголетии и уменьшении риска развития распространенных заболеваний.Больше 340 000 финнов приняли участие в этом крупномасштабном исследовании, делая его одним из самых обширных по этой теме.Исследователи использовали так называемый полигенный показатель силы хвата рук (PGS HGS), чтобы оценить, предсказывает ли генетическая предрасположенность к более высокой мышечной силе выживаемость и уменьшение риска развития заболеваний. Для этого были использованы данные 342 443 участников финского биобанка в возрасте от 40 до 108 лет.Результаты исследования показали, что более высокий PGS HGS был связан со значительным снижением риска различных неинфекционных заболеваний и смертности. Участники с самым высоким показателем PGS HGS имели на 5–23% меньший риск развития заболеваний по сравнению с теми, у кого этот показатель был наименьшим. Увеличение PGS HGS на 1 стандартное отклонение также предсказывало более низкий индекс массы тела у женщин.Однако, исследование не выявило прямой связи между PGS HGS и улучшением выживаемости после острых неблагоприятных событий для здоровья.Выводы этого исследования подчеркивают важность генетически обусловленной мышечной силы в защите организма от различных заболеваний. Но, несмотря на это, авторы отмечают, что влияние образа жизни на здоровье может варьироваться в зависимости от генетической предрасположенности к мышечной силе. Таким образом, для полного понимания механизмов, лежащих в основе этой связи, требуются дальнейшие исследования.

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