Физические упражнения обращают вспять процесс старения в тканях организма

Согласно изысканиям Amsterdam UMC и Maastricht UMC+, определенный тип жировых отложений, накапливающихся в тканях по мере старения, может быть истощён с помощью регулярных физических упражнений. Ученые пришли к этому выводу, проведя анализ тканей человека до и после тренировок.Профессор лаборатории генетических метаболических заболеваний Амстердамского университета, Рикельт Хауткупер, отмечает, что эти открытия расширяют наше понимание процесса старения. "Идея о возможности обращения старения — не фантастика. Понимая больше о процессе старения, мы можем изучить новые способы вмешательства", — добавляет он.Исследования последних лет показали, что возрастные изменения в организме можно сдерживать, воздействуя на основные процессы старения. Однако многие аспекты этого процесса остаются пока неизученными.Чтобы углубить наше понимание, исследователи проанализировали изменения в составе жиров у мышей. Они обнаружили, что один тип липидов, известных как бис(моноацилглицеро)фосфаты (или BMP), накапливается в тканях старых животных. Дальнейшее исследование на человеческих образцах показало аналогичные результаты — уровень BMP также повышался с возрастом.Однако ученые выяснили, что регулярные физические упражнения могут изменить этот процесс. Биопсии мышечной ткани у людей до и после тренировок показали снижение уровня BMP у активных участников.Хотя эти результаты являются важным шагом в понимании старения, ученые признают, что еще многое остается неясным. Они планируют дальнейшие исследования, чтобы узнать, как BMP влияет на процесс старения и можно ли на него повлиять другими методами помимо физических упражнений.Это открытие открывает новые перспективы в борьбе с возрастными изменениями в организме и понимании механизмов старения.

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