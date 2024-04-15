Врач Утюмова: авокадо является самым полезным фруктом

Врач-гастроэнтеролог компании СберЗдоровье Дарья Утюмова подчеркнула, что авокадо выделяется среди других фруктов благодаря своим питательным характеристикам и благотворному воздействию на организм. Она отметила, что его можно считать самым полезным фруктом.Регулярное употребление авокадо снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и способствует укреплению иммунитета. Это обусловлено наличием в составе фрукта антиоксидантов и витаминов, что замедляет процесс старения организма.Утюмова подчеркнула, что авокадо богато витаминами группы В, Е, А, С, К и фолиевой кислотой, а также минералами, включая кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и другие. Несмотря на высокую калорийность (около 200 ккал на 100 г), авокадо способствует снижению веса благодаря содержанию легкоусвояемых мононенасыщенных жиров. Этот фрукт также способствует снижению уровня холестерина и полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Манногептулоза, содержащаяся в авокадо, благоприятно влияет на нервную систему, уменьшая усталость и сонливость. Это вещество также снижает секрецию ферментов, необходимых для усвоения глюкозы."Хотя авокадо является питательным и полезным продуктом для большинства людей, есть несколько групп людей, которым его употребление может быть противопоказано или ограничено", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Аллергия: у некоторых людей может быть аллергия на авокадо. Симптомы аллергии могут варьироваться от легких, таких как зуд и кожные высыпания, до тяжелых, таких как анафилактический шок. Людям с аллергией на авокадо следует избегать его употребления.Склонность к камням в почках: ввиду того что авокадо содержит около 6 граммов пищевых волокон на половину плода, оно может способствовать образованию камней в почках у людей, страдающих от этой проблемы. В этом случае употребление авокадо следует ограничивать или обсуждать с врачом.Проблемы с пищеварением: у некоторых людей авокадо может вызывать дискомфорт в желудке или проблемы с пищеварением из-за его содержания жира. Люди с чувствительным желудком могут испытывать неприятные ощущения после употребления авокадо.Лекарственное взаимодействие: некоторые лекарства, такие как препараты на основе кукурузного масла или семян, могут взаимодействовать с авокадо из-за его высокого содержания мононенасыщенных жиров. Людям, принимающим определенные лекарства, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением авокадо в больших количествах."В целом, большинство людей могут употреблять авокадо в умеренных количествах как часть здорового и сбалансированного рациона. Однако, если у вас есть какие-либо медицинские противопоказания или аллергии, всегда лучше проконсультироваться с врачом перед включением авокадо в свой рацион"., - говорит Пономарева.

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