Ученые нашли связь между мутацией в гене BRCA2 и переизбытком сахара в рационе

Ученые нашли связь между мутацией в одном из генов и риском развития рака. Как рассказали специалисты из Национального университета Сингапура, у женщин мутация в гене BRCA2 вызывает повышенный риск развития злокачественных опухолей при злоупотреблении сахаром, вследствие повышенной выработки химического вещества метилглиоксаля.Это побочный продукт гликолиза.Накопление в организме метилглиоксаля может повреждать ДНК и временно инактивировать определенные гены, которые предотвращают развитие рака.При этом у людей, страдающих диабетом, повышение уровня метилглиоксаля в организме увеличивает вероятность онкологических заболеваний даже в тех случаях, когда ген BRCA2 не имеет мутаций.Поэтому ученые рекомендуют контролировать концентрацию метилглиоксаля в организме с помощью правильного питания и физической активности.

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