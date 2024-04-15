Ученые нашли связь между мутацией в гене BRCA2 и переизбытком сахара в рационе
Это побочный продукт гликолиза.
Накопление в организме метилглиоксаля может повреждать ДНК и временно инактивировать определенные гены, которые предотвращают развитие рака.
При этом у людей, страдающих диабетом, повышение уровня метилглиоксаля в организме увеличивает вероятность онкологических заболеваний даже в тех случаях, когда ген BRCA2 не имеет мутаций.
Поэтому ученые рекомендуют контролировать концентрацию метилглиоксаля в организме с помощью правильного питания и физической активности.
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