Врач Курбанова: ночные судороги могут указывать на поражения сосудов, печени и щитовидной железы

Врач-невролог Наира Курбанова: появление ночных судорог в ногах может сигнализировать об опасном заболевании.Врач Курбанова напомнила:«Под судорогами понимают болезненные ощущения сжатия, скручивания в икроножных мышцах, реже в мышцах бедер и стоп».Медик констатировала, что причинами их возникновения могут быть различные факторы и проблемы со здоровьем. В частности, человек рискует пострадать из-за ночных судорог вследствие обезвоживания, перегрузок или переохлаждения. Кроме того, их появлению способствуют изменения электролитного дисбаланса тела: если организм испытывает нехватку микроэлементов и солей, либо наоборот создается их избыток, – это может привести к судорогам.Курбанова обратила внимание на то, что иногда неприятные и болезненные спазмы в ногах возникают из-за развивающихся патологий. Например, это может происходить при поражении периферических нервов, нарушениях в спинном и головном мозге. Кроме того, ночные судороги могут указывать на поражения артерий и сосудов, печени и щитовидной железы.«Они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желез, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног. Могут быть связаны с приемом лекарственных препаратов, чаще гипотензивных, психотропных, НПВС, глюкокортикостероидов», - уточнила специалист.

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