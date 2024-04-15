Чеснок, курица и еще 4 продукта, которые сотрут морщины с лица и помогут коже сиять

В борьбе со старением способны помочь не только процедуры у косметолога и грамотный уход. Попробуйте добавить в свой рацион некоторые продукты, которые есть в каждом магазине — результат не заставит долго ждать.С возрастом качество кожи заметно ухудшается: она становится более тусклой, появляются морщины, цвет лица тоже не радует. Безусловно, выглядеть лучше помогут процедуры у косметолога, а также правильно подобранный уход. Не стоит забывать и про спорт, режим дня, а также рацион.По словам доктора Дэйви Рейли, лучше продукты для красоты — это те, которые обеспечивают оптимальную выработку коллагена. Это фибриллярный белок, основа и строительный материал, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме: костей, сухожилий, хрящей, связок. Помимо этого, коллаген — строительная основа внутренних органов и сосудистой стенки, а также кожи, волос, ногтей.Самый простой и в тоже время надежный способ повысить уровень коллагена в организме — немного изменить рацион. Эксперт составил список продуктов, которые пойдут на пользу вашей красоте.КурицаАминокислоты и минералы, которые вы получаете из этого популярного мяса, идеально подходят для эффективной выработки коллагена в организме, говорит Дэйви Рейли.«Исследования показали, что коллагеновые пептиды куриной кости можно использовать в качестве функционального антивозрастного пищевого компонента», — говорит он.Принесет пользу и костный бульон из куриного мяса. Кстати: особенно богаты коллагеном куриные ножки, поскольку именно эта часть тела в большей степени состоит из хрящей.ЯгодыСезон клубники, малины, крыжовника, смородины не за горами, а пока что вы можете покупать замороженные ягоды. Ведь практически в каждом виде содержится множество полезных антиоксидантов, а также витамин С — то, что нужно нашей коже для красоты и сияния.Добавляйте ягоды в каши, натуральные йогурты или просто перекусывайте ими — это еще и отличная замена калорийным десертам.ЧеснокВ этом продукте много полезных соединений серы, которые оказывают значительное влияние на формирование коллагеновых волокон и поддержания целостности кожных тканей.Исследования также показали, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства чеснока могут разглаживать тонкие морщины. Таким образом, добавляя этот продукт в рацион, вы не только помогаете иммунитету, но и улучшаете здоровье кожи.ЯйцаПожалуй, один из самых универсальных продуктов, который можно найти практически в каждом холодильнике. Яйца в целом полезны для организма, но если говорить о красоте, то здесь надо отдать должное именно белкам.Они богаты аминокислотой пролином, которая считается важным компонентом для выработки коллагена и помогает вашей коже сиять. Они также содержат глицин, который наряду с пролином является «строительным блоком» для коллагена.БобовыеФасоль, чечевица, нут — эти продукты обязательно должны быть в рационе тех, кто заботится от фигуре и внешнем виде. Во-первых, это отличный источник белка и клетчатки, который помогает как можно дольше не испытывать чувство голода.Во-вторых, в бобовых содержится множество ценных аминокислот, необходимых нашей коже для молодости и сияния. Попробуйте заменить фасолью привычный гарнир, лапшу или гречку. Бобовые также можно добавлять в салаты, мясные блюда и даже соусы — они отлично сочетаются с разными продуктами.

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