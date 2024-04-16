Гастроэнтеролог Блайх: некоторые здоровые люди могут ощущать изжогу после чая
Гастроэнтеролог Блайх напомнила, что изжога, возникающая после употребления какой-то пищи или напитков, может быть указанием на существующие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
«Изжога возникает, если сфинктер между желудком и пищеводом не сокращается должным образом, позволяя желудочной кислоте беспрепятственно попадать в пищевод», - приводит слова медика издание HuffPost.
В то же время эксперт отметила: пострадать от изжоги в некоторых случаях могут и вполне здоровые люди без патологий ЖКТ.
Например, некоторые здоровые люди могут ощущать изжогу после выпитого чая, кофе или после съеденной шоколадки.
Лорен Блайх пояснила, что кофеин (он содержится, помимо кофе, в чае и шоколаде) способствует расслаблению мышц пищеводного сфинктера – при этом желудочная кислота может сразу в достаточно большом объеме проникнуть в пищевод и вызвать раздражение с характерным чувством изжоги. Гастроэнтеролог добавила, что шоколад еще содержит и такое вещество как теобромин, действие которого тоже вызывает расслабление пищеводного сфинктера, ведущее к проникновению желудочной кислоты в пищевод.
Когда еще может появиться изжога у здорового человека:
При физических нагрузках вскоре после приема пищи;
При засыпании, отдыхе (когда тело принимает горизонтальное положение) после еды;
При употреблении пищи на достаточно полный желудок (меньше чем через 3 часа после еды).
Во всех этих обстоятельствах желудочный кислый сок также беспрепятственно попадает в пищевод, провоцируя раздражение его стенок.
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