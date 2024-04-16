Малышева рассказала о смертельной опасности сна более 10 часов

Длительный сон повышает риск преждевременной смерти на 30%, заявила врач и телеведущая Елена Малышева . Кардиолог Герман Гандельман уточнил, что сон более 10 часов также увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов."В 2018 году было опубликовано исследование, в котором участвовали свыше 3 млн человек. [Оно] показало, что у людей, которые спят больше 10 часов в день, шанс умереть преждевременно на 30% выше, получить инсульт — на 56% выше, получить сердечно-сосудистое заболевание и умереть от него — на 50% выше. То есть сон больше 10 часов — это вредно," — заявил Гандельман.Он также добавил, что у человека, который много высыпается в выходные дни, изменяется микробиота организма. В частности, повышается уровень микробов, которые приводят к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.Ранее эндокринолог Роман Терушкин заявил, что пробуждение среди ночи, ранний подъем и сложности с засыпаниями считаются опасными симптомами бессонницы. По его словам, когда человек не может заснуть в течение 20 минут, это указывает на хроническую бессонницу. Как отметил врач, если подобные ситуации повторяются в течение трех месяцев, то необходимо обратиться к специалисту.

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