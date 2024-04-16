Врач Мясников оценил проблему нехватки магния и назвал содержащие его продукты

Врач общей практики Александр Мясников: проблема нехватки магния в организме часто бывает преувеличенной.Врач Мясников оценил проблему нехватки магния на съемках программы о здоровье «О самом главном». По мнению известного российского медика, «заработать» серьезный дефицит магния, который бы как-то угрожал организму, сегодня сложно – для этого нужны специфические условия.«Миф – то, что мы недоедаем магния. Это сложно. Магний везде в пище», - сказал Александр Мясников.Врач уточнил, что для возникновения реального дефицита магния организм должен потерять сразу большое количество этого микроэлемента.Почему это может произойти:Из-за сильного стресса;Из-за однообразного, очень скудного питания в течение долгого времени;Из-за повышенного выведения магния почками в результате сбоях в их работе;Из-за нарушений, препятствующих всасыванию магния через кишечник;Из-за состояний, вызывающих учащенное мочеиспускание.Из-за перенесенной тяжелой инфекции;Из-за высоких физических нагрузок;Из-за злоупотребления алкоголем, кофеином.Какие симптомы могут говорить о нехватке магния: усиление тревожности, мышечные спазмы, телесные боли, нарушения сна, повышенная усталость и падение работоспособности.В каких продуктах содержится магний? Врач Мясников назвал содержащие его продукты – это шоколад, мясо птицы, рыба, морская капуста, кунжут, тыквенные семечки, бананы, орехи.

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