Врач Мясников оценил проблему нехватки магния и назвал содержащие его продукты
Врач Мясников оценил проблему нехватки магния на съемках программы о здоровье «О самом главном». По мнению известного российского медика, «заработать» серьезный дефицит магния, который бы как-то угрожал организму, сегодня сложно – для этого нужны специфические условия.
«Миф – то, что мы недоедаем магния. Это сложно. Магний везде в пище», - сказал Александр Мясников.
Врач уточнил, что для возникновения реального дефицита магния организм должен потерять сразу большое количество этого микроэлемента.
Почему это может произойти:
Из-за сильного стресса;
Из-за однообразного, очень скудного питания в течение долгого времени;
Из-за повышенного выведения магния почками в результате сбоях в их работе;
Из-за нарушений, препятствующих всасыванию магния через кишечник;
Из-за состояний, вызывающих учащенное мочеиспускание.
Из-за перенесенной тяжелой инфекции;
Из-за высоких физических нагрузок;
Из-за злоупотребления алкоголем, кофеином.
Какие симптомы могут говорить о нехватке магния: усиление тревожности, мышечные спазмы, телесные боли, нарушения сна, повышенная усталость и падение работоспособности.
В каких продуктах содержится магний? Врач Мясников назвал содержащие его продукты – это шоколад, мясо птицы, рыба, морская капуста, кунжут, тыквенные семечки, бананы, орехи.
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