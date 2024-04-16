Диетолог Антонина Стародубова: употреблять грибы часто или большими порциями нельзя.Диетолог Стародубова рассказала, какую опасность для здоровья могут таить грибы. В частности, отметили специалист, этот продукт требует для своего переваривания серьезных усилий со стороны ЖКТ, и увлеченность грибными блюдами может спровоцировать его нарушения.Специалист подчеркнула, что грибы всегда следует употреблять строго в умеренном количестве.«Частое и чрезмерное употребление грибов может негативно отразиться на работе органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому их следует есть не более двух раз в неделю, а порция готовых грибов не должна превышать 100-120 граммов», - предупредила Антонина Стародубова.Она добавила, что при имеющихся хронических заболеваниях ЖКТ, проблемах с печенью и почками грибы из рациона необходимо исключать. Также их не нужно давать детям-дошкольникам; не следует есть блюда из грибов пожилым людям.Стародубова обратила внимание на то, что грибы обладают свойством впитывать из почвы тяжелые металлы и другие вредные вещества. Таким образом, употребление непроверенного, неизвестно где добытого продукта связано с риском опасной для организма интоксикации.Вдобавок нежелательным является употребление старых грибов, так как никаких полезных веществ в них уже не остается – только очень тяжелая для пищеварения клетчатка.

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