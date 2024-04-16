В Калифорнийском университете выяснили, что происходит с мозгом после инсульта
Диагноз «инсульт» ставят, когда прекращается кровоснабжение какого-либо участка головного мозга. Медики различают три вида этого опасного состояния:
Если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ к мозгу ограничивается или прекращается, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85% всех инсультов.
Геморрагический инсульт возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается.
Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, чтобы узнать, какие процессы происходят в головном мозге после инсульта. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.
Эксперты сосредоточились на том, чтобы как можно больше узнать о дегенерации ткани — процессе, который запускает инсульт. Как уже известно, после приступа в головном мозге происходит сильное воспаление. Это естественная реакция организма, которая дает сигнал: что-то не так, обнаружен серьезный сбой.
Ученые пристально изучили так называемые кофилактиновые нити (CAR): они образуются, когда два белка — кофилин и актин — перестают поддерживать нервные клетки и образуют беспорядочные комки.
Схема выглядит следующим образом: после инсульта запускается воспалительный процесс, на который остро реагируют иммунные клетки. Организм начинает выделять химическое вещество — супероксид.
Чтобы поближе познакомиться с этим процессом, исследователи стимулировали воспаление в той части мозга мышей, которая контролирует движение. Они ожидали, что нейроны умрут и только после этого грызунам будет трудно передвигаться.
Однако эксперимент показал: воспалительный процесс действительно оказал влияние на мозг, но нейроны остались целы. Рассмотрев ткани под микроскопом, ученые увидели, что «отсохли» только нейриты — соединения, передающие электрические импульсы, или сообщения от нейронов головного мозга, к остальным частям организма.
Сами нейроны остались целыми и изолированными. Но даже повреждений нейритов было достаточно, чтобы мыши серьезно пострадали: у них начались проблемы с координацией.
Затем ученые попытались уменьшить количество супероксида или белка кофилина, обработав мозг специальным веществом. В этих условиях образовалось меньше CAR, и нейриты выжили. Мыши сохранили нормальную координацию.
Из всего этого эксперты сделали вывод, что открыли новый путь повреждения головного мозга. Воспаление заставляет иммунные клетки выделять супероксид, вытягивая кофилин и актин из нейритов, создавая CAR. Нейриты погибают, а орган дает сбой.
Многие неврологические заболевания сопровождаются воспалением, включая рассеянный склероз, черепно-мозговые травмы, боковой амиотрофический склероз (БАС). Теперь, когда ученые больше узнали о процессе, они могут разработать методы лечения, которые прервут этот воспалительный путь. Например, пациентов, перенесших инсульт, можно на ранних стадиях лечить противовоспалительными препаратами, чтобы защитить нейриты от повреждений и сохранить когнитивные способности, заключили эксперты.
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