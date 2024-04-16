В Калифорнийском университете выяснили, что происходит с мозгом после инсульта

Исследование показало: орган воспаляется и даже частично отключается. При этом разрушаются не сами нейроны, а отростки, которые связывают их между собой, говорят эксперты.Диагноз «инсульт» ставят, когда прекращается кровоснабжение какого-либо участка головного мозга. Медики различают три вида этого опасного состояния:Если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ к мозгу ограничивается или прекращается, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85% всех инсультов.Геморрагический инсульт возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается.Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, чтобы узнать, какие процессы происходят в головном мозге после инсульта. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.Эксперты сосредоточились на том, чтобы как можно больше узнать о дегенерации ткани — процессе, который запускает инсульт. Как уже известно, после приступа в головном мозге происходит сильное воспаление. Это естественная реакция организма, которая дает сигнал: что-то не так, обнаружен серьезный сбой.Ученые пристально изучили так называемые кофилактиновые нити (CAR): они образуются, когда два белка — кофилин и актин — перестают поддерживать нервные клетки и образуют беспорядочные комки.Схема выглядит следующим образом: после инсульта запускается воспалительный процесс, на который остро реагируют иммунные клетки. Организм начинает выделять химическое вещество — супероксид.Чтобы поближе познакомиться с этим процессом, исследователи стимулировали воспаление в той части мозга мышей, которая контролирует движение. Они ожидали, что нейроны умрут и только после этого грызунам будет трудно передвигаться.Однако эксперимент показал: воспалительный процесс действительно оказал влияние на мозг, но нейроны остались целы. Рассмотрев ткани под микроскопом, ученые увидели, что «отсохли» только нейриты — соединения, передающие электрические импульсы, или сообщения от нейронов головного мозга, к остальным частям организма.Сами нейроны остались целыми и изолированными. Но даже повреждений нейритов было достаточно, чтобы мыши серьезно пострадали: у них начались проблемы с координацией.Затем ученые попытались уменьшить количество супероксида или белка кофилина, обработав мозг специальным веществом. В этих условиях образовалось меньше CAR, и нейриты выжили. Мыши сохранили нормальную координацию.Из всего этого эксперты сделали вывод, что открыли новый путь повреждения головного мозга. Воспаление заставляет иммунные клетки выделять супероксид, вытягивая кофилин и актин из нейритов, создавая CAR. Нейриты погибают, а орган дает сбой.Многие неврологические заболевания сопровождаются воспалением, включая рассеянный склероз, черепно-мозговые травмы, боковой амиотрофический склероз (БАС). Теперь, когда ученые больше узнали о процессе, они могут разработать методы лечения, которые прервут этот воспалительный путь. Например, пациентов, перенесших инсульт, можно на ранних стадиях лечить противовоспалительными препаратами, чтобы защитить нейриты от повреждений и сохранить когнитивные способности, заключили эксперты.

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