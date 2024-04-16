Лор Гончарова рассказала, как меняется слизистая носа из-за капель от насморка

Травмы носа, искривленная перегородка и зависимость от сосудосуживающих средств — три частые причины, почему человеку требуется ринопластика по медицинским показаниям.Сосудосуживающие капли не устраняют причину заложенности носа, а лишь временно облегчают неприятные симптомы. К тому же эти средства быстро вызывают привыкание, поэтому частое их применение опасно.В отдельных случаях справиться с зависимостью можно с помощью ринопластики. Как это работает, рассказала практикующий лор-врач, пластический хирург Иляна Гончарова.Как работают сосудосуживающие капли«Изнутри наш нос состоит из перегородки и носовых раковин, внешне похожих на виноградины (внутри раковин точно так же имеется косточка, а по бокам — „мякоть“). Слизистая носа состоит из большого количества сосудов. Когда человек заболевает, сосуды, а с ними и раковины расширяются, что затрудняет наше дыхание», — рассказывает Иляна Гончарова.Капли для носа сужают сосуды, и раковины уменьшаются, освобождая проход воздуху. Человек начинает дышать свободнее.По словам врача, после выздоровления носовые раковины должны сокращаться самостоятельно. Но если нарушить схему использования капель — использовать их более семи с дней подряд, то раковины начинают к ним привыкать и ждут новую порцию дозы.Зависимость от капель: последствия для здоровья«Носовые раковины больше не желают тратить силы на сокращение, а вместо этого надеются на капли, — объясняет Иляна Гончарова. — При длительном использовании препаратов (месяц и более) слизистая носа начинает изъязвляться и кровоточить. Сосуды раковин теряют свой тонус, подобно человеку, лишенному физической нагрузки. В результате раковины синеют и отекают еще больше. Человек попросту перестает дышать самостоятельно».Что такое вазотомия и септопластикаВернуть нормальное дыхание, потерянное из-за лекарств, помогает вазотомия.«Эта операция приводит к сокращению носовых раковин. Эффект от хирургического вмешательства будет такой же, как от носовых капель, но гораздо более длительный. За это время пациент перестает пользоваться сосудосуживающими средствами, и раковины успевают от них отвыкнуть», — говорит врач.Кроме того, нарушить дыхание и усилить зависимость от капель может искривление носовой перегородки или формы носа, возникшее из-за травмы.«В этом случае помимо вазотомии рекомендуется провести выпрямление носовой перегородки — септопластику или выпрямление формы носа и перегородки — риносептопластику, — объясняет Иляна Гончарова. — Успешная комбинация ринопластики, септопластики и вазотомии значительно улучшит качество жизни. Поэтому, если у вас есть проблемы с дыханием, рекомендую обратиться к специалисту, который является лором и пластическим хирургом одновременно».Реабилитация после операции?"Советую брать одну неделю отпуска для реабилитации. Это тот период, когда в полости носа держится наибольший отек, — говорит наш эксперт. — Затем можно выходить на работу. Но в течение месяца после операции необходимо наблюдаться у лор-врача и ограничить на это время физические нагрузки».

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