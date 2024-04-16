Диетолог Бакович: костный бульон поможет похудеть, врач Пономарева советует пить его перед едой

Диетолог Лена Бакович рассказала, что костный бульон, помимо того, что обеспечивает организм коллагеном, также может помочь в процессе похудения. Она отметила, что это блюдо может помочь избежать ненужного переедания.По мнению Бакович, хорошо приготовленный костный бульон благотворно влияет на слизистую оболочку кишечника, улучшает пищеварение и снижает воспаление. Кроме того, он способствует похудению."Костный бульон содержит много белка, что помогает быстрее почувствовать сытость и избежать переедания. Это также низкокалорийная пища, которая помогает сократить общее количество потребляемых калорий в течение дня", - подчеркнула Бакович.Она также отметила, что костный бульон помогает поддерживать водный баланс и является еще одним способом предотвращения избыточного перекуса.Бакович добавила, что крепкий бульон полезен для костей благодаря содержанию в нем магния, фосфора и кальция. Кроме того, она отметила, что длительное варение бульона позволяет сохранить в нем хондроитин и глюкозамин, которые полезны для суставов."Костный бульон, как и любой продукт, может быть вредным при неправильном приготовлении или употреблении. Приготовление костного бульона в домашних условиях требует длительного варения костей. Несоблюдение правил гигиены при обработке ингредиентов или неправильное хранение бульона может привести к риску заражения патогенными микроорганизмами, такими как бактерии или вирусы", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Пономарева также отметила, что костный бульон может содержать следы тяжелых металлов, таких как свинец или кадмий, особенно если используются кости животных, кормившихся загрязненными кормами или выращенные на загрязненных землях. Это может представлять опасность для здоровья при употреблении бульона в больших количествах или на регулярной основе.Риск аллергических реакцийУ некоторых людей может быть аллергия на определенные ингредиенты, используемые при приготовлении костного бульона, такие как кости животных или определенные добавки. Аллергические реакции могут быть серьезными и даже опасными для жизни."Тем не менее, правильно приготовленный костный бульон перед едой или в качестве перекуса может помочь увеличить чувство насыщения и уменьшить объем потребляемой еды. Это может привести к уменьшению количества потребляемых калорий и помочь в процессе похудения".В целом, костной бульон может быть полезным и питательным продуктом, если он приготовлен правильно и употребляется в умеренных количествах.

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