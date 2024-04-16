Врачи объяснили, когда гипертоникам лучше принимать лекарства от давления: утром или вечером

Врачи поделились рекомендациями о правильном приеме лекарств от повышенного давления.Прием лекарств при диагностированной гипертонии является одним из самым эффективных способов спастись от ее тяжелых последствий в виде сердечного приступа или инсульта. Врачи посоветовали россиянам помнить об этом, как и о том, принимать лекарства от давления гипертоникам нужно правильно.«Гипотензивные препараты назначаются всем без исключения и без отмены, если давление превысило 140 на 90 мм рт.ст. Но важно знать еще и когда их принимать», - сообщили Елена Малышева и Герман Гандельман.Доктор Малышева пояснила, что в течение суток артериальное давление повышается дважды до своих пиковых значений. Первый раз – ранним утром, около 6 часов, когда в организме происходит интенсивная выработка гормона кортизола, готовящая его к пробуждению.Врачи подчеркнули, что резкий скачок давления, который может произойти в это время, способен стать причиной опасных для жизни состояний.«Ранее утро – это самое опасное время, так как человек спит и не контролирует свое давление. В результате его подъема может случиться гипертонический криз или инсульт», - предупредила Елена Малышева.Второй раз за день давление у гипертоников «подскакивает» спустя 12 часов после первого пика – вечером, в 18 часов. Контролировать свое состояние в этом случае значительно проще.Врачи объяснили, что гипертоникам лучше принимать лекарства от давления именно вечером. Такой прием помогает предотвратить повышение АД, происходящее ранним утром.«Чтобы предупредить утренний пик давления, таблетки надо пить вечером перед сном. Это могут быть препараты с названием, оканчивающимся на -прилы или -сартаны», - поделился кардиолог Герман Гандельман.Специалисты добавили, что в идеале гипертоникам нужно проходить суточный мониторинг давления – такое исследование позволяет определить, возникают ли у человека индивидуальные подъемы АД на протяжении дня.

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