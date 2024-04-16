НОЧНАЯ ПОТЛИВОСТЬ: 6 медицинских ПРИЧИН

Хроническая ночная потливость требует внимания, ведь она может быть симптомом ряда заболеванийПотоотделение является процессом, регулирующим температуру тела человека и баланс мочевины, аминокислот и других субстанций, накапливающихся внутри его тела.Проблема появляется, когда мы начинаем потеть слишком много или у нас возникает ночная потливость.Обычно человек начинает потеть во время занятий спортом или выполнения работы, требующей серьёзных физических усилий.Помимо этого потоотделение может усиливаться в жаркие дни.Эта нормальная реакция человеческого тела способна становиться патологической, негативным образом сказываюсь на качестве нашего сна.Хотя по началу ночная потливость не слишком привлекает наше внимание, со временем она может превратиться в серьёзную проблему.Хроническая ночная потливость требует внимания медицинского специалиста, ведь она может быть симптомом ряда заболеваний.Поскольку многим из нас мало что известно о причинах этой проблемы, в нашей сегодняшней статье мы хотели бы поговорить о 6 факторах, способных приводить к появлению ночной потливости.1. МенопаузаЧто касается женщин, то здесь большая часть случаев усиленного ночного потоотделения связана с менопаузой.В этот период организм женщины сталкивается с редкими изменениями гормонального фона. Особенно это касается снижения выработки эстрогенов. Именно это чаще всего и вызывает ночную потливость.Во время сна женщину может беспокоить ощущение удушья. Из-за этого не только нарушается ее сон, но и меняется ее сердечный ритм.В этом случае для решения проблемы необходимо принимать препараты, регулирующие гормональный фон.Для улучшения качества сна рекомендуется выбирать удобную одежку из натуральных тканей.То же самое касается и постельного белья. При этом рекомендуется, чтобы воздух в спальне был свежим и прохладным.2. Приём некоторых медикаментовПриём ряда медицинских препаратов также может вызывать такой побочный эффект, как усиленное потоотделение.Согласно данным некоторых исследований, некоторые средства лечения депрессии и нервного напряжения способны сопровождаться ночной потливостью.Также необходимо отметить такие препараты, как:Гормональные лекарственные средстваПрепараты, снижающие уровень сахара в кровиКортизон — стероидный гормон, используемый для лечения воспалений и боли.3. ТуберкулёзКак правило, в большей части случаев ночная потливость не имеет отношения к серьезным заболеваниям, которые трудно лечатся.Тем не менее, случается, что усиленное потоотделение в ночные часы оказывается связанным с различными хроническими заболеваниями. Например, туберкулезом.Это заболевание сильно подрывает здоровье наших лёгких и практически всегда сопровождается хронической ночной потливостью.В этом случае усиленное потоотделение часто сопровождается такими симптомами, как:Жар и высокая температураБоли в грудиМокрота с примесью кровиЗатруднённое дыхание4. Нарушения в работе нервной системыНервное напряжение также способно приводить к повышению температуры тела.Для того, чтобы восстановить нормальную температуру, наше тело начинает активно выделять пот.Такая реакция вполне нормальна.В этом случае человек потеет не только ночью, но и днём.В случае, если потоотделение усиливается только в ночные часы, становится хроническим и слишком интенсивным, речь может идти о более серьёзных проблемах, связанных с нервной системой. Например, болезни Паркинсона или нейропатии.Подобные заболевания приводят к нарушениям функций нервной системы, нарушая выработку сигналов, поступающих в потовые железы. В результате человек начинает потеть без видимых на то причин.5. Хронический гипергидрозГипергидроз представляет собой медицинский термин, используемый для обозначения усиленного потоотделения.Это хроническое расстройство встречается довольно часто. Его появление имеет отношение к генетической наследственности.Страдающие гипергидрозом пациенты могут сильно потеть ночью. Иногда потоотделение становится настолько интенсивным, что их беспокоит удушье.Такие люди должны спать в свежих и прохладных помещениях. Температура, которая кажется нормальной здоровому человеку, может быть слишком высокой для пациента с хроническим гипергидрозом.Хотя это расстройство не несёт в себе серьёзной опасности для здоровья пациента, его симптомы способны сильно осложнять его жизнь, вызывая много неудобств.6. ГипертиреозГипертиреоз является расстройством функций щитовидный железы, в результате которого последняя начинает вырабатывать слишком высокое количество гормонов.Все это оказывает влияние на обмен веществ человека и вызывает ряд негативных изменений в его теле.Так, пациенты с гипертиреозом могут испытывать сильную усталость в течение дня и усиленное потоотделение ночью.Таким людям становится трудно переносить жару. Для хорошего сна воздух в их спальне должен быть прохладным.Помимо этих симптомов при гипертиреоз человека могут беспокоить колебания веса, дрожь в руках и выпадение волос.Ночная потливость не лает тебе выспаться? Осторожно, ведь невнимание к этой проблеме может приводить к бессоннице.Хотя этот симптом далеко не всегда свидетельствует о серьёзных проблемах со здоровьем, при его появлении будет лучше обратиться за помощью к врачу. Особенно это касается тех случаев, когда потливость становится хронической или чересчур интенсивной.

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