Врачи указали на пять продуктов, которые провоцируют тромбы

Холестерин коварен тем, что его "плохие" фракции начинают "забивать" наши сосуды зачастую без всяких сигналов. То есть, не вызывая ни боли, ни других симптомов, которые бы могли насторожить.Однако накопление в кровотоке холестерина увеличивает риск развития атеросклероза, недугов со стороны сердца, а также провоцирует образование тромбов. А это уже грозит опасными для жизни состояниями.Определение уровня холестерина должно быть регулярным, если человек уже страдает от сердечно-сосудистых недугов. При отсутствии жалоб анализ на общий холестерин целесообразно делать раз в год всем, начиная с 50 лет.Кроме того, чем раньше человек откажется от вредных привычек в пользу умеренных физических нагрузок, внесет изменения в питание, тем больше шансов избежать опасного повышения холестерина, бляшек в сосудах, появления тромбов.Как передает греческий портал Pronews.gr со ссылкой на врачей, лучше отказаться от регулярного употребления бекона. В жареном виде он содержит еще больше насыщенных жиров, которые в избытке вызывают опасные процессы в организме, грозящие образованием тромбов.Также специалисты посоветовали тщательно подходить к выбору стейков. Особенно много насыщенного жира в стейке из лопатки. Обрезав видимый жир перед приготовлением, вы сразу сделаете блюдо полезнее, подчеркнули специалисты.Также в список продуктов, употребление которых стоит свести к минимуму, попали ребрышки, блюда из баранины и колбаса (особенно копченая).Ранее зарубежные исследователи проанализировали режимы питания почти полумиллиона британцев. Среди них были те, кто полностью отказался от обработанного мяса и сладких напитков, сделав акцент в рационе на цельное зерно, фрукты, овощи и орехи. Ученые пришли к выводу, что исключение этих продуктов связано с увеличение продолжительности жизни.

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