Как самостоятельно проверить здорово ли ваше сердце

Сердце - уникальный орган. Он ни на минуту не прекращает свою работу от рождения человека и до самой его смерти. Если ваше сердце начало "барахлить", есть простой домашний способ проверить, как оно работает. Для этого не понадобятся никакие специальные приборы или приспособления.Сердечно-сосудистые заболевания являются лидером в печальном списке основных причин смертности на планете. Это связано с темпами жизни, постоянными стрессами, которые испытывают люди. Психологический прессинг, дефицит сна, усталость, многочасовая работа за компьютером и недостаток физических нагрузок вредят сердцу. Картину усугубляет нездоровое питание, включающее фастфуд, жирную, острую пищу.Как проверить здоровье сердцаЕсли вы начинаете чувствовать тревожные сигналы, посылаемые вам организмом, и хотите убедиться, что с вашим сердцем все в порядке, есть простой и быстрый способ проверки работы сердца.Вы считаете, что регулярные стрессы на работе или ваша семейная жизнь негативно сказываются на здоровье, или поводом для тревог является ваш преклонный возраст? Вероятно, вам следует проверить свое сердце.Сердце человека – крепкий орган, если можно так сказать. На него не так-то просто воздействовать. Но ключевая проблема в том, что, при возникновении сбоев в работе сердца, последние бывает трудно выявить.Показатель пульса – один из ключевых параметров. Поэтому начать необходимо именно с измерения пульса. Этот шаг сразу покажет, как работает сердце.Удобно, что для этого не понадобится какое-либо медицинское оборудование или специальные медицинские навыки, а просто ваше внимание и 5 минут времени.Доктора считают, что измерение частоты пульса может даже спасти жизнь человеку, поэтому освоив данный метод, вы почувствуете себя спокойнее.Как правило, частоту пульса измеряют в состоянии покоя, для этого нужно просто сесть на стул. Но именно в этом тесте вам не обязательно постоянно быть недвижимым.Как измерить частоту пульса.1. Нужно положить руки на ровную поверхность ладони вверх, локти одновременно немного приподняты. Сделать глубокий вдох и выдох, так вы успокоитесь.2. Легко надавить на лучевую вену (у основания большого пальца на запястье между сухожилием и костью) указательным и средним пальцами другой руки и посчитать количество ударов пульса в течение одной минуты.3. Это и есть измерение пульса. Запишите показание.4. Следующий этап – небольшая разминка. Встать и сделать упражнение «прыжки» на протяжении 45 секунд. А теперь еще раз измерить частоту пульса, но теперь в положении стоя. Записать показание.5. Отдохнуть в продолжение одной минуты и еще раз измерить частоту пульса в положении сидя на протяжении минуты. Записать показание.После этого необходимо будет провести несложные расчеты.Для этого надо сложить три полученных числа (пульс в состоянии покоя, непосредственно после упражнения и через минуту после упражнения) и отнять от полученной суммы число 200. Потом разделить полученное число на 10.Итоговые показатели:1 - 5 – У человека крепкое, здоровое сердце. Скорее всего, он ведет здоровый образ жизни.6 -10 – Сердце функционирует правильно, но стоит обратить внимание на его работу, особенно, если итоговое число равняется 10. Рекомендуется вести здоровый образ жизни: правильное питание, умеренные физические нагрузки достаточный сон и отсутствие тревог.11 – 15 –Сердце, что называется, «на грани». Чтобы предотвратить необратимую болезнь сердца, следует пересмотреть образ жизни. Включить в рацион: рыбу, овсяную кашу, ягоды, темный шоколад, орехи, оливковое масло, красное вино, зеленый чай. Также актуальны умеренные физические нагрузки и полноценный сон.Больше 15 – Немедленно записаться на прием к кардиологу. Хотя измерение частоты пульса не считается утвержденным официально медицинским тестом, эти показания о многом свидетельствуют.Норма пульса по возрастам у мужчин и женщинЧастота пульса – один из жизненно важных показателей здоровья. Он демонстрирует число сокращений (ударов) сердца в одну минуту. Скорость сердцебиения колеблется и связана с физической активностью, эмоциональными реакциями и ситуациями, в которых пребывает человек.Берегите свое сердце, ведь оно на протяжении жизни человека ни на минуту не прекращает своей работы.

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