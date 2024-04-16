Учёные предупреждают об опасности злоупотребления витаминными добавками

Исследования показывают, что многие люди, исходя из распространенного мнения о безопасности натуральных продуктов, могут нанести вред своему здоровью, злоупотребляя витаминными добавками. Ученые George Washington University (GW), подчеркивают ряд нежелательных последствий такой практики.Согласно порталу The Conversation, исследования показывают, что чрезмерное потребление натуральных пищевых добавок может привести к формированию камней в почках, нарушениям пищеварения и неправильному воздействию лекарств. Особенно опасно злоупотребление витаминами, так как организм не может сохранять избыток витаминов, выводя их с мочой.Эксперты отмечают, что многие потребители ошибочно считают натуральные добавки безопасными, что может привести к неправильному использованию без консультации врача. Это создает риск переизбытка определенных витаминов и минералов, что, в свою очередь, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.Кроме того, неконтролируемое употребление пищевых добавок может взаимодействовать с лекарствами, изменяя их эффективность или препятствуя лечению. Специалисты настоятельно рекомендуют потребителям консультироваться с врачом перед началом приема любых пищевых добавок, особенно если они уже принимают лекарства или имеют медицинские проблемы.

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