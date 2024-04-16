Учёные предупреждают об опасности злоупотребления витаминными добавками
Согласно порталу The Conversation, исследования показывают, что чрезмерное потребление натуральных пищевых добавок может привести к формированию камней в почках, нарушениям пищеварения и неправильному воздействию лекарств. Особенно опасно злоупотребление витаминами, так как организм не может сохранять избыток витаминов, выводя их с мочой.
Эксперты отмечают, что многие потребители ошибочно считают натуральные добавки безопасными, что может привести к неправильному использованию без консультации врача. Это создает риск переизбытка определенных витаминов и минералов, что, в свою очередь, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Кроме того, неконтролируемое употребление пищевых добавок может взаимодействовать с лекарствами, изменяя их эффективность или препятствуя лечению. Специалисты настоятельно рекомендуют потребителям консультироваться с врачом перед началом приема любых пищевых добавок, особенно если они уже принимают лекарства или имеют медицинские проблемы.
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