Diabetes Care: вечерняя физическая активность полезнее для здоровья

Новое исследование, проведенное учеными из Центра Чарльза Перкинса в Австралии, выявило интересный факт: физические упражнения, выполняемые вечером, могут оказаться более выгодными для здоровья сердца у людей, страдающих ожирением, особенно в случае сопутствующего им сахарного диабета второго типа.Исследование включало анализ данных по 29836 взрослым с диагностированным ожирением, из которых около трех тысяч также имели диагноз сахарного диабета второго типа. Участники были разделены на группы в зависимости от времени дня, когда они достигали наибольшей физической активности.С помощью наручных акселерометров, отслеживающих физическую активность, исследователи собрали данные в течение восьми лет. Их наблюдения показали, что люди, занимающиеся физическими упражнениями после 18:00, используя короткие интервалы высокой и низкой интенсивности, имели сниженный риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.Ученые считают, что это связано с улучшением чувствительности к инсулину у людей с диабетом второго типа. Увеличение чувствительности к инсулину помогает клеткам организма эффективнее использовать глюкозу, что способствует снижению уровня сахара в крови и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.Это исследование подчеркивает важность учета времени суток при планировании физической активности для улучшения здоровья сердца у людей с ожирением и сахарным диабетом второго типа.

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