Врач перечислила неочевидные секреты успешного похудения
Доктор объяснила, что, чем сильнее человек отказывается от привычных продуктов, тем сильнее будет стресс для организма. По ее словам, даже во время похудения можно съесть немного сладкого, если очень хочется.
Волкова добавила, что срывы при диетах бывают у всех.
«Чего не нужно делать — так это отступать от цели, голодать, сидеть на овощах и брать еще тренировки. Следуйте своему плану и не отступайте от цели», — посоветовала она.
Также врач призвала не торопиться и не ждать, что результат наступит быстро. Любые изменения — это стресс, который тяжело дается организму, уточнила Волкова.
Кроме того, врач напомнила, что влиять на процесс похудения могут различные заболевания.
«Кто-то принимает препараты, у кого-то нет желчного пузыря, у кого-то приливы раз в час. Все это влияет на вес, так как болезни — дополнительная нагрузка для организма, которому нужно справиться с лишним весом», — заключила она.
Ранее Волкова предупредила россиянок об опасных сбоях менструального цикла. Доктор обратила внимание на то, что регулярное сокращение длительности цикла может свидетельствовать о гормональном дисбалансе и приближении менопаузы.
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