Эндокринолог Кущетерова: красное мясо нужно есть не более 70 граммов в сутки
Эндокринолог Кущетерова проинформировала о том, что присутствие в рационе некоторых продуктов питания должно быть ограниченным, поскольку это помогает лучше сохранять здоровье.
«Некоторые продукты необходимо максимально ограничить, ведь при неконтролируемом употреблении они могут негативно повлиять на организм, привести к развитию заболеваний и ухудшению качества жизни», - отметила врач в комментарии РИА Новости.
Вот продукты (и напитки), употребление которых должно быть строго ограниченным:
Добавленный сахар;
Кондитерские изделия;
Газированные напитк;
Сиропы;
Мед;
Фруктовые соки;
Готовые соусы.
Амина Кущетерова пояснила, что данные продукты содержат большое количество калорий, но не обладают пищевой ценностью, то ест, не дают организму нужных витаминов, клетчатки, микроэлементов.
Что также нужно употреблять исключительно ограниченно – это обработанное красно мясо. Его чрезмерное употребление в виде сосисок, колбас, ветчины, мясных консервов увеличивает вероятность развития колоректального рака, предупредила эксперт.
Необработанное красное мясо во многом полезно как источник белка, железа, витаминов группы В и D, но и его нужно есть умеренно, не более 70 граммов в сутки.
«Количество необработанного красного мяса стоит ограничить 70 граммами в сутки и 500 граммами в неделю. Желательно выбирать белое мясо, а красное мясо употреблять не более одной-двух порций в неделю», - посоветовала медик.
Также врач Кущетерова рекомендует контролировать употребление насыщенных жиров в виде сливочного масла, шоколада, сливок, цельного молока, сыра, жирных йогуртов, пальмового и кокосового масла, сала, бекона. Увлеченность такой едой ассоциируется с высоким уровнем холестерина и существенным риском развития сердечно-сосудистых патологий. По словам эксперта, насыщенные жиры не должны превышать 10% суточного объема калорий – вместо них следует чаще употреблять полиненасыщенные жиры, которые содержатся в растительных маслах, рыбе, морепродуктах.
Что еще нужно употреблять ограничено – соль.
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