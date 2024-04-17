Эндокринолог Кущетерова: красное мясо нужно есть не более 70 граммов в сутки

Эндокринолог Амина Кущетерова назвала категории продуктов, употребление которых следует ограничивать по максимуму.Эндокринолог Кущетерова проинформировала о том, что присутствие в рационе некоторых продуктов питания должно быть ограниченным, поскольку это помогает лучше сохранять здоровье.«Некоторые продукты необходимо максимально ограничить, ведь при неконтролируемом употреблении они могут негативно повлиять на организм, привести к развитию заболеваний и ухудшению качества жизни», - отметила врач в комментарии РИА Новости.Вот продукты (и напитки), употребление которых должно быть строго ограниченным:Добавленный сахар;Кондитерские изделия;Газированные напитк;Сиропы;Мед;Фруктовые соки;Готовые соусы.Амина Кущетерова пояснила, что данные продукты содержат большое количество калорий, но не обладают пищевой ценностью, то ест, не дают организму нужных витаминов, клетчатки, микроэлементов.Что также нужно употреблять исключительно ограниченно – это обработанное красно мясо. Его чрезмерное употребление в виде сосисок, колбас, ветчины, мясных консервов увеличивает вероятность развития колоректального рака, предупредила эксперт.Необработанное красное мясо во многом полезно как источник белка, железа, витаминов группы В и D, но и его нужно есть умеренно, не более 70 граммов в сутки.«Количество необработанного красного мяса стоит ограничить 70 граммами в сутки и 500 граммами в неделю. Желательно выбирать белое мясо, а красное мясо употреблять не более одной-двух порций в неделю», - посоветовала медик.Также врач Кущетерова рекомендует контролировать употребление насыщенных жиров в виде сливочного масла, шоколада, сливок, цельного молока, сыра, жирных йогуртов, пальмового и кокосового масла, сала, бекона. Увлеченность такой едой ассоциируется с высоким уровнем холестерина и существенным риском развития сердечно-сосудистых патологий. По словам эксперта, насыщенные жиры не должны превышать 10% суточного объема калорий – вместо них следует чаще употреблять полиненасыщенные жиры, которые содержатся в растительных маслах, рыбе, морепродуктах.Что еще нужно употреблять ограничено – соль.

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