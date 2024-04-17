ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: Самодиагностика

Специалисты в области эндокринологии предлагают несколько простых тестов, которые может провести любой желающий в домашних условиях и определить, нет ли у него признаков нарушения состояния щитовидной железы.О щитовидной железе и ее важнейшей роли для организма знают многие. Но, к сожалению, часто диагностика заболеваний данного органа происходит на поздних стадиях, когда симптомы ярко выражены, а непоправимый ущерб для здоровья уже нанесен. Очень важно выявить патологию щитовидной железы вначале ее развития. В таком случае можно добиться полной нормализации функции органа, а также избежать тяжелых последствий гормонального дисбаланса.Методы самодиагностики патологии щитовидной железыТест №1: дефицит йода в организмеКак известно, основным элементов, который использует щитовидная железа для построения своих гормонов, является йод. А дефицит этого микроэлемента – главный виновник сбоев в функционировании тиреоидной системы.Чтобы проверить, достаточно ли йода в вашем организме, можно провести довольно простой тест.Для этого на запястье нанесите йодную сетку ватными палочками, смоченными в спиртовом растворе йода.Если по истечению 60 минут весь йод впитался кожей, то скорее-всего в организме имеется его недостаток и необходимо обратиться к врачу для детального обследования.Если по истечении указанного времени йодная сетки имеет тот же рисунок или слегка впиталась, то с вами все в порядке.Тест №2: щитовидная железа увеличенаОпределить самостоятельно, что щитовидная железа увеличена, достаточно сложно, но для этого существует простой домашний способ.Нужно встать у зеркала, затем набрать в рот большое количество воды.Поднимите подбородок и сделайте несколько маленьких глотков.Если при этом в зеркале вы заметили, что на том месте, где расположена ЩЗ, образуется припухлость – значит орган увеличен.Но, чтобы окончательно в этом убедиться, нужно сделать УЗИ щитовидной железы.Тест №3: выпадение волосПри заболеваниях щитовидной железы у многих людей начинают выпадать волосы. Причем начинается этот процесс не с головы, а с бровей. Таким образом, вначале можно даже не заметить, что что-то не так.Чтобы проверить этот симптом, нужно приложить карандаш или ручку к внешнему уголку глаза. Направление карандаша – параллельно носу.Если внешняя линия бровей выходит за пределы условной линии, то все в порядке, а если нет, то стоит заподозрить неладное.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки