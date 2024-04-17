Невролог Баженова: больное сердце вызывает симптомы Альцгеймера

Кроме болезни Альцгеймера, существует ряд других заболеваний, которые могут привести к ухудшению памяти и снижению когнитивных способностей. Это было отмечено российскими врачами, в частности, неврологом Анной Баженовой.Баженова подчеркнула, что симптомы, схожие с болезнью Альцгеймера, могут возникать при сердечно-сосудистых заболеваниях. Она пояснила, что при поражении сердца кровоток в мозг ухудшается, что отрицательно сказывается на памяти и других когнитивных функциях. Также, по ее мнению, плохое слуховое восприятие негативно влияет на функционирование мозга.Она отметила, что если человек не использует слуховые аппараты, его нервная система подвергается депрессии, что со временем приводит к ухудшению умственных способностей.Баженова также отметила, что часто симптомы, схожие с деменцией, могут маскироваться под болезнь Альцгеймера, например, депрессия, заболевания щитовидной железы и эпилепсия. Она подчеркнула, что эти заболевания могут вызывать симптомы, напоминающие деменцию."Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера и заболевания сердца имеют разные механизмы возникновения и проявления, некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут вызывать симптомы, напоминающие симптомы болезни Альцгеймера или деменции", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Ишемическая болезнь сердца (ИБС)Это состояние, при котором артерии, питающие сердце, становятся узкими или заблокированными, что приводит к ухудшению кровотока к сердцу. Недостаток крови и кислорода в мозге, вызванный ИБС, может привести к нарушению когнитивных функций, включая память.Сердечная недостаточностьПри сердечной недостаточности сердце не может эффективно перекачивать кровь по организму, что может привести к ухудшению кровоснабжения мозга. Это также может вызвать снижение когнитивных способностей и проблемы с памятью.Артериальная гипертензия (гипертония)Постоянно повышенное кровяное давление может повреждать артерии, в том числе и те, которые питают мозг. Это может привести к ишемической болезни мозга и ухудшению когнитивных функций.Сердечные аритмииНекоторые типы аритмий могут привести к нарушению кровоснабжения мозга из-за нерегулярного сердечного ритма. Это может вызвать временное снижение когнитивных способностей и проблемы с памятью."Хотя эти сердечно-сосудистые заболевания могут вызывать симптомы, напоминающие болезнь Альцгеймера, важно помнить, что диагностика и лечение этих состояний различны. Любые изменения в когнитивных способностях или памяти должны быть обсуждены с врачом для определения точной причины и назначения соответствующего лечения", - говорит Варфоломеев.

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