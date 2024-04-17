Порвать на мелкие кусочки: как за минуту избавиться от переполняющего вас гнева

Исследователи провели эксперимент, после которого пришли к выводу: методика действительно работает. Причем чем скорее вы выполните маленький ритуал, тем больше вероятность, что гнев совсем исчезнет.Когда мы испытываем сильные негативные эмоции, то легко можем сорваться на других. Некоторые совершают необдуманные поступки, о последствиях которых потом жалеют. Всего этого можно избежать, говорят ученые.Исследователи из Высшей школы информатики Университета Нагои провели эксперимент, в котором приняли участие 57 студентов (21 из них — женщины). Добровольцев попросили письменно высказать свое мнение о важных социальных проблемах — например, о том, следует ли запретить курение в общественных местах. Затем ученые сказали студентам что их сочинение будет оценивать профессор Университета Нагои.На самом же деле никакой профессор не оценивал ответы студентов. Независимо от того, чтобы было написано в их сочинениях, ученые поставили низкие оценки. Причем эксперты негативно высказались как об интеллекте участников, так и о других их качествах: эмпатии, дружелюбии, способности логически мыслить.Студенты получили оскорбительные комментарии, например:«Я не могу поверить, что образованный человек может так думать»;«Я надеюсь, что этот человек чему-то научится, пока находится в университете».После раздачи этих негативных комментариев исследователи попросили участников написать свои мысли по поводу обратной связи, сосредоточив внимание на том, что вызвало у них эмоции.Далее эксперты поделили студентов на две группы: одну они попросили разорвать на мелкие кусочки листок бумаги, а затем выбросить, другие же просто оставили его на своем столе.После этого ученые проводили опрос, в котором просили оценить студентов свой уровень гнева. Оказалось, что те, кто выбросил бумагу, предварительно разорвав, быстро вернулись к спокойному состоянию. Негативные отзывы «профессора» их уже не тревожили.Те добровольцы, которые оставили листок при себе, все еще оставались в гневе, несмотря на то что с бумагой могли даже не контактировать и не смотреть на нее.Ученые пришли к выводу, что не так важно просто записать свои мысли о случившимся — это может вообще не помочь. Главное — расправиться с источником после, тщательно его уничтожив. Это дает психике сигнал, что с негативом покончено, его больше нет. Причем чем быстрее человек выполнит эту практику, тем больше вероятность, что эмоционально к проблеме он больше не вернется.

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