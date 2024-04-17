Порвать на мелкие кусочки: как за минуту избавиться от переполняющего вас гнева
Когда мы испытываем сильные негативные эмоции, то легко можем сорваться на других. Некоторые совершают необдуманные поступки, о последствиях которых потом жалеют. Всего этого можно избежать, говорят ученые.
Исследователи из Высшей школы информатики Университета Нагои провели эксперимент, в котором приняли участие 57 студентов (21 из них — женщины). Добровольцев попросили письменно высказать свое мнение о важных социальных проблемах — например, о том, следует ли запретить курение в общественных местах. Затем ученые сказали студентам что их сочинение будет оценивать профессор Университета Нагои.
На самом же деле никакой профессор не оценивал ответы студентов. Независимо от того, чтобы было написано в их сочинениях, ученые поставили низкие оценки. Причем эксперты негативно высказались как об интеллекте участников, так и о других их качествах: эмпатии, дружелюбии, способности логически мыслить.
Студенты получили оскорбительные комментарии, например:
«Я не могу поверить, что образованный человек может так думать»;
«Я надеюсь, что этот человек чему-то научится, пока находится в университете».
После раздачи этих негативных комментариев исследователи попросили участников написать свои мысли по поводу обратной связи, сосредоточив внимание на том, что вызвало у них эмоции.
Далее эксперты поделили студентов на две группы: одну они попросили разорвать на мелкие кусочки листок бумаги, а затем выбросить, другие же просто оставили его на своем столе.
После этого ученые проводили опрос, в котором просили оценить студентов свой уровень гнева. Оказалось, что те, кто выбросил бумагу, предварительно разорвав, быстро вернулись к спокойному состоянию. Негативные отзывы «профессора» их уже не тревожили.
Те добровольцы, которые оставили листок при себе, все еще оставались в гневе, несмотря на то что с бумагой могли даже не контактировать и не смотреть на нее.
Ученые пришли к выводу, что не так важно просто записать свои мысли о случившимся — это может вообще не помочь. Главное — расправиться с источником после, тщательно его уничтожив. Это дает психике сигнал, что с негативом покончено, его больше нет. Причем чем быстрее человек выполнит эту практику, тем больше вероятность, что эмоционально к проблеме он больше не вернется.
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