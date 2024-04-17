Доктор Мясников перечислил болезни, от которых защищает ежедневная ходьба
В отличие от занятий тяжелой атлетикой и американского футбола, которые, согласно исследованиям, могут сократить продолжительность жизни, ходьба, наоборот, способствует ее увеличению. Доктор Мясников предупреждает, что недостаток физической активности становится причиной до 15% всех смертей, связанных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
Он подчеркивает, что процессы, активируемые при ходьбе и умеренной аэробной нагрузке, помогают справиться с инсулинорезистентностью и негативным воздействием канцерогенов, делая физическую неактивность значимым фактором риска для развития различных заболеваний.
Мясников также отмечает, что махание руками во время ходьбы помогает предотвратить отечность их тканей, а также подчеркивает, что для этой формы физической активности не требуется особого оборудования — достаточно просто выйти на улицу и начать ходить. Он рекомендует начать с такого темпа, при котором можно легко разговаривать, не испытывая одышки. Это может служить показателем правильного темпа ходьбы.
"Ежедневная ходьба может оказать положительное воздействие на здоровье при различных заболеваниях и состояниях, особенно при ожирении, артрите, депрессии, болезнях сердца, остеопороза и бессонницы", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Сердечно-сосудистые заболевания: ходьба является отличным аэробным упражнением, которое помогает улучшить работу сердца и кровеносных сосудов.
"Ходьба способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения и снижению уровня холестерина, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт", - объясняет врач-терапевт.
Артрит: ходьба с низкой нагрузкой помогает улучшить гибкость и суставную подвижность, а также снизить воспаление в суставах.
"Это может облегчить симптомы артрита и улучшить качество жизни".
Депрессия и тревожность: физическая активность, включая ходьбу на свежем воздухе, стимулирует выработку эндорфинов — естественных антидепрессантов, которые могут улучшить настроение и снизить уровень стресса.
Ожирение: ежедневная ходьба может помочь сжигать лишние калории и поддерживать нормальный вес. Она также способствует укреплению мышц и улучшению общей физической формы.
Остеопороз: ходьба с низкой нагрузкой является хорошим способом поддерживать здоровье костей и снижать риск переломов.
Сон: регулярная физическая активность, включая ходьбу, может помочь улучшить качество сна и бороться с бессонницей.
"Важно помнить, что при любом заболевании или состоянии перед началом регулярных физических упражнений следует проконсультироваться с врачом. Он поможет определить оптимальный уровень интенсивности и объема упражнений, соответствующий вашему состоянию здоровья", - говорит Андреева.
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