Доктор Мясников перечислил болезни, от которых защищает ежедневная ходьба

Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» подчеркнул, что ходьба является, возможно, самой физиологичной формой нагрузки, поскольку позволяет контролировать темп, дыхание и пульс, принося ощутимую пользу для здоровья.В отличие от занятий тяжелой атлетикой и американского футбола, которые, согласно исследованиям, могут сократить продолжительность жизни, ходьба, наоборот, способствует ее увеличению. Доктор Мясников предупреждает, что недостаток физической активности становится причиной до 15% всех смертей, связанных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.Он подчеркивает, что процессы, активируемые при ходьбе и умеренной аэробной нагрузке, помогают справиться с инсулинорезистентностью и негативным воздействием канцерогенов, делая физическую неактивность значимым фактором риска для развития различных заболеваний.Мясников также отмечает, что махание руками во время ходьбы помогает предотвратить отечность их тканей, а также подчеркивает, что для этой формы физической активности не требуется особого оборудования — достаточно просто выйти на улицу и начать ходить. Он рекомендует начать с такого темпа, при котором можно легко разговаривать, не испытывая одышки. Это может служить показателем правильного темпа ходьбы."Ежедневная ходьба может оказать положительное воздействие на здоровье при различных заболеваниях и состояниях, особенно при ожирении, артрите, депрессии, болезнях сердца, остеопороза и бессонницы", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Сердечно-сосудистые заболевания: ходьба является отличным аэробным упражнением, которое помогает улучшить работу сердца и кровеносных сосудов."Ходьба способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения и снижению уровня холестерина, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт", - объясняет врач-терапевт.Артрит: ходьба с низкой нагрузкой помогает улучшить гибкость и суставную подвижность, а также снизить воспаление в суставах."Это может облегчить симптомы артрита и улучшить качество жизни".Депрессия и тревожность: физическая активность, включая ходьбу на свежем воздухе, стимулирует выработку эндорфинов — естественных антидепрессантов, которые могут улучшить настроение и снизить уровень стресса.Ожирение: ежедневная ходьба может помочь сжигать лишние калории и поддерживать нормальный вес. Она также способствует укреплению мышц и улучшению общей физической формы.Остеопороз: ходьба с низкой нагрузкой является хорошим способом поддерживать здоровье костей и снижать риск переломов.Сон: регулярная физическая активность, включая ходьбу, может помочь улучшить качество сна и бороться с бессонницей."Важно помнить, что при любом заболевании или состоянии перед началом регулярных физических упражнений следует проконсультироваться с врачом. Он поможет определить оптимальный уровень интенсивности и объема упражнений, соответствующий вашему состоянию здоровья", - говорит Андреева.

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