Витамины С, Е и ?-каротин снижают риск развития диабета у взрослых

Недавнее исследование, опубликованное на портале Advances in Nutrition, раскрывает важность определенных витаминов в предотвращении диабета у взрослых. Ученые из Karolinska Institute в Швеции провели анализ результатов 40 исследований, изучающих влияние пищевых компонентов на развитие диабета.Исследование показало, что употребление витаминов C, E и ?-каротина связано с уменьшением риска заболевания диабетом. Эти витамины содержатся в продуктах средиземноморской диеты, таких как овощи, фрукты, оливковое масло и рыба. Эти продукты богаты естественными антиоксидантами, которые помогают сокращать окислительные процессы и воспаления в организме.Антиоксиданты играют ключевую роль в уменьшении окислительного стресса, что способствует повышению чувствительности клеток к инсулину. Это делает обработку сахара из пищи более эффективной и снижает вероятность развития диабета.Важно отметить, что самый низкий риск диабета наблюдался при умеренном, а не высоком потреблении витаминов E и C и ?-каротина. Это указывает на то, что добавки витаминов могут быть менее эффективны, чем естественные источники, и что сбалансированное питание остается ключевым фактором профилактики диабета.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки