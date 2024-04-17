Витамины С, Е и ?-каротин снижают риск развития диабета у взрослых
Исследование показало, что употребление витаминов C, E и ?-каротина связано с уменьшением риска заболевания диабетом. Эти витамины содержатся в продуктах средиземноморской диеты, таких как овощи, фрукты, оливковое масло и рыба. Эти продукты богаты естественными антиоксидантами, которые помогают сокращать окислительные процессы и воспаления в организме.
Антиоксиданты играют ключевую роль в уменьшении окислительного стресса, что способствует повышению чувствительности клеток к инсулину. Это делает обработку сахара из пищи более эффективной и снижает вероятность развития диабета.
Важно отметить, что самый низкий риск диабета наблюдался при умеренном, а не высоком потреблении витаминов E и C и ?-каротина. Это указывает на то, что добавки витаминов могут быть менее эффективны, чем естественные источники, и что сбалансированное питание остается ключевым фактором профилактики диабета.
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