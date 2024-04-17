Врачи назвали самый полезный фрукт

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, что авокадо — самый полезный фрукт. Регулярное употребление авокадо снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, замедляет старение организма и способствует похудению.Дело в том, что этот продукт содержит большое количество витаминов — группы В, Е, А, С, К, фолиевую кислоту, а также минералы — кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и множество других. Несмотря на высокую калорийность — в 100 г около 200 ккал, — авокадо способствует похудению благодаря легкоусвояемым мононенасыщенным жирам. Кроме того, плод снижает уровень холестерина и полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Специалист также отметила, что вещество манногептулоза, которого больше всего содержится в авокадо, положительно влияет на состояние нервной системы, уменьшая чувство усталости и сонливость. Манногептулоза также уменьшает секрецию ферментов, необходимых для усвоения глюкозы.

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