Врач Соломатина: малиновое варенье по ряду причин небезопасно для людей старше 60 лет

Из пояснений врача-диетолога Елены Соломатиной следует, что малиновое варенье может неожиданным образом вредить здоровью людей старшего поколения.Врач Соломатина констатировала, что малиновое варенье по ряду причин небезопасно для людей старше 60 лет. Медик заявила, что состав лакомства отличается высоким содержанием сахара – продукта, который в этом возрасте должен употребляться строго ограниченно.«У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, предиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния. Но даже если нет таких проблем со здоровьем, оно может поспособствовать их развитию из-за большого количества сахара в составе», - об этом Елена Соломатина рассказала «Москве 24».Врач-диетолог добавила, что съеденное малиновое варенье в силу своей кислотности также может ухудшать самочувствие людям с язвой или гастритом, другими хроническими заболеваниями ЖКТ. Кроме того оно может поспособствовать появлению простуды как продукт, содержащий вещества, которые стимулируют потоотделение, вызывающее переохлаждение тела. Врач предупредила, что после угощения с малиной небезопасно находиться в помещении с кондиционером или оказываться на ветерке – можно переохладиться и почувствовать себя неважно.

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