Россиянкам назвали способы продлить молодость

Менопауза — естественный процесс в жизни женщины — может негативно сказываться на ее самочувствии и внешнем виде, рассказала акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Яха Темишева. Врач назвала способы отсрочить менопаузу и продлить молодость.Зачастую женщины во время менопаузы жалуются на проблемы со сном, изменения в сексуальной жизни, ухудшение самочувствия и внешнего вида, отметила Темишева. Однако врач заверила, что наступление менопаузы и климакса можно отсрочить.«Не существует волшебных пилюль, способных продлить активность яичников на десятилетие. Однако с помощью действенных способов можно отодвинуть срок наступления последней менструации на несколько лет», — заверила акушер-гинеколог.Для этого необходимо вести здоровый и активный образ жизни, соблюдать режим дня, достаточно спать, не иметь вредных привычек, а также регулярно посещать врачей для контроля состояния здоровья«Своевременные обследования помогут выявить дефициты витаминов и микроэлементов, нарушения в работе эндокринной системы, анемию, хронические воспаления. Все из перечисленного может ускорить менопаузу. Также негативно на женском здоровье сказывается стресс. Терапия способна компенсировать состояние женщины», — добавила врач.Темишева добавила, что отсрочить наступление менопаузы и климакса также можно с помощью пептидов.«С годами организм вырабатывает все меньше пептидов. Схему их приема подбирает лечащий врач в зависимости от возраста и состояния здоровья женщины», — подытожила акушер-гинеколог.Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова предупредила россиянок об опасных сбоях менструального цикла. Волкова обратила внимание на то, что регулярное сокращение длительности цикла может свидетельствовать о гормональном дисбалансе и приближении менопаузы.

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