Врач Малиновская: переутомление и дефицит отдыха весной способствуют резким перепадам давления

Врач-реабилитолог Светлана Малиновская: многие люди весной лишают себя нужного отдыха, что негативно сказывается на их здоровье.Врач Малиновская сообщила, что весной человеческий организм должен достаточно отдыхать. Медик отметила, что в это время года многие люди могут испытывать нехватку внутренних ресурсов для сохранения хорошего самочувствия и здоровья – этому способствует отсутствие витаминизированной пищи и погодная неустойчивость. Образ жизни тоже вносит свою лепту. Организм изнуряется стрессом от обилия негативной информации, переработками, отсутствием необходимого отдыха.«Сейчас погода постоянно меняется, а совсем недавно прошло солнечное затмение. Все эти факторы влияют на наше состояние. В такие моменты переутомление особенно опасно. Наоборот, нужно как можно больше отдыхать», – подчеркнула Малиновская в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».Врач предупредила, что переутомление и дефицит отдыха весной способствуют резким перепадам давления и связанному с ними ухудшению самочувствия. При этом ощущаются сильная слабость, головные боли, тошнота, трудности с концентрацией, психические изменения. В первую очередь, неблагоприятным состояниям бывают подвержены гипертоники, обладатели лишнего веса, диабета, люди с нездоровой щитовидной железой.Малиновская предупредила, что в случаях серьезных хронических нарушений сильное переутомление способно оказаться фактором даже летального исхода.

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