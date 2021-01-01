Люди передают животным больше вирусов, чем заражаются от них: почему это опасно
Чума — от крыс, грипп — от птиц и свиней, а вирус Эбола — от летучих мышей. Большинство вирусных заболеваний, старых и новых, вызваны вирусами, которые циркулируют среди животных.
Источником ковида также считают летучую мышь с рынка в Ухане. Хотя о происхождении этой инфекции споры не стихают до сих пор: многие уверены, что это искусственно выведенный вирус.
В любом случае всегда считалось, что именно человек заражается от животных, а не наоборот. Это процесс называется зоонозом.
Но есть и обратный процесс — антропоноз, это когда люди заражают вирусами животных.
Ученые из Университетского колледжа Лондона и Института Фрэнсиса Крика изучили почти 12 миллионов вирусных геномов, реконструировав эволюцию и прошлые переходы вирусов в 32 вирусных семействах.
«Удивительно, но мы обнаружили, что человек является как поглотителем, так и источником вирусов. Более того, предполагаем, что вирусы в два раза чаще переходят от людей к животным, чем от животных к людям», — заявили исследователи.
Вспышки инфекций среди животных не так известны, как человеческие эпидемии. Но они есть. Так, метапневмовирус человеческого происхождения стал причиной смертельной эпидемии среди шимпанзе, которые содержались в неволе. А в 2021 году в зоопарке Атланты почти все гориллы заболели коронавирусом, которым заразились от сотрудника учреждения.
Более того, ученые выяснили, что вирусы человека распространяются среди животных гораздо быстрее, чем среди людей. А это уже представляет большую угрозу для сохранения вида.
Для человека вспышки инфекций среди животных также создают серьезные проблемы. Чтобы предотвратить эпидемию, в ряде случаев приходится забивать большое количество скота, как это было во время вспышки птичьего гриппа. Поэтому зараженные животные ставят под угрозу и продовольственную безопасность.
Но есть еще одна серьезная опасность антропоноза для человека.
«Если вирус, переносимый людьми, заразит новый вид животных, вирус продолжит процветать, даже если его искоренить среди людей. Он адаптируется, будет мутировать и может снова заразить человека», — объясняет автор исследования Седрик Тан в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.
«Мы должны рассматривать человека как один из узлов в обширной сети хозяев вирусов, бесконечно обменивающихся патогенами, — добавляет соавтор исследования профессор Франсуа Баллу. — Изучая и контролируя передачу вирусов между животными и людьми в любом направлении, мы сможем лучше понять эволюцию инфекционных возбудителей и, будем надеяться, станем более подготовленными к будущим вспышкам и эпидемиям новых болезней».
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