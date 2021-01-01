Люди передают животным больше вирусов, чем заражаются от них: почему это опасно

Большинство эпидемий, которые пережило человечество, случились из-за животных. Однако недавнее исследование показало: люди заражают домашних питомцев и диких животных в два раза чаще.Чума — от крыс, грипп — от птиц и свиней, а вирус Эбола — от летучих мышей. Большинство вирусных заболеваний, старых и новых, вызваны вирусами, которые циркулируют среди животных.Источником ковида также считают летучую мышь с рынка в Ухане. Хотя о происхождении этой инфекции споры не стихают до сих пор: многие уверены, что это искусственно выведенный вирус.В любом случае всегда считалось, что именно человек заражается от животных, а не наоборот. Это процесс называется зоонозом.Но есть и обратный процесс — антропоноз, это когда люди заражают вирусами животных.Ученые из Университетского колледжа Лондона и Института Фрэнсиса Крика изучили почти 12 миллионов вирусных геномов, реконструировав эволюцию и прошлые переходы вирусов в 32 вирусных семействах.«Удивительно, но мы обнаружили, что человек является как поглотителем, так и источником вирусов. Более того, предполагаем, что вирусы в два раза чаще переходят от людей к животным, чем от животных к людям», — заявили исследователи.Вспышки инфекций среди животных не так известны, как человеческие эпидемии. Но они есть. Так, метапневмовирус человеческого происхождения стал причиной смертельной эпидемии среди шимпанзе, которые содержались в неволе. А в 2021 году в зоопарке Атланты почти все гориллы заболели коронавирусом, которым заразились от сотрудника учреждения.Более того, ученые выяснили, что вирусы человека распространяются среди животных гораздо быстрее, чем среди людей. А это уже представляет большую угрозу для сохранения вида.Для человека вспышки инфекций среди животных также создают серьезные проблемы. Чтобы предотвратить эпидемию, в ряде случаев приходится забивать большое количество скота, как это было во время вспышки птичьего гриппа. Поэтому зараженные животные ставят под угрозу и продовольственную безопасность.Но есть еще одна серьезная опасность антропоноза для человека.«Если вирус, переносимый людьми, заразит новый вид животных, вирус продолжит процветать, даже если его искоренить среди людей. Он адаптируется, будет мутировать и может снова заразить человека», — объясняет автор исследования Седрик Тан в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.«Мы должны рассматривать человека как один из узлов в обширной сети хозяев вирусов, бесконечно обменивающихся патогенами, — добавляет соавтор исследования профессор Франсуа Баллу. — Изучая и контролируя передачу вирусов между животными и людьми в любом направлении, мы сможем лучше понять эволюцию инфекционных возбудителей и, будем надеяться, станем более подготовленными к будущим вспышкам и эпидемиям новых болезней».

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