Health News: злоупотребление мясными продуктами повышает риск болезней сердца

Модная «диета хищников», которая фокусируется на употреблении исключительно мяса или продуктов животного происхождения, может повысить риск развития рака, атеросклероза и болезней сердца.Специалист по питанию рассказала, что мясо богато белком и витаминами группы В. Эти пищевые компоненты важны для нормальной работы организма. Однако преобладание в рационе продуктов животного происхождения, предписанное «диетой хищников, может привести к гипертонии.Дело в том, что зачастую в мясных продуктах содержится большое количество соли и жиров. Избыток натрия задерживает в организме воду, способствуя увеличению объема циркулирующей крови. Это создает излишнее давление на стенки сосудов. Также при переработке мяса в организме могут образовываться определенные вредные соединения — конечные продукты гликирования и полициклические ароматические углеводороды. Многочисленные исследования связывают их накопление с риском многих заболеваний, в числе которых рак.Избыток насыщенных животных жиров также может привести к повышению уровня холестерина в крови. Он способен постепенно откладываться на внутренних стенках артерий, образуя так называемые холестериновые бляшки. По мере их появления сосуды сужаются, а эластичность их стенок снижается. Этот процесс называется атеросклерозом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки