Исчезли лунки на ногтях: что делать
Врач утверждает, что, если вы посмотрите на свои ногти, то заметите светлые участки в основании. Это лунки, или лунулы. У некоторых они не появляются из-за физиологической особенности строения ногтя. Изменение их цвета, формы и размера, по ее словам, может указывать не только на наличие заболевания, но и на предрасположенность к нему.
"Резкое исчезновение лунул воспринимается современной медициной как один из симптомов нарушения кровообращения. Исследование показало, что отсутствие лунул связано с проблемами с щитовидной железой, дефицитом витамина В12 и железа", — объяснила специалист.
Другие причины исчезновения лунок на ногтях:
Травма или повреждение: удары, ушибы или другие повреждения ногтей могут привести к исчезновению лунок.
Грибковые инфекции: они могут повредить ногтевую пластину, что может привести к изменениям в ее структуре, включая исчезновение лунок.
Псориаз: заболевание может влиять на ногтевую пластину и вызывать различные изменения, включая исчезновение лунок.
Дефицит питательных веществ: недостаток определенных витаминов и минералов, таких как цинк, железо и биотин, может влиять на здоровье ногтей и привести к исчезновению лунок.
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Вести здоровый образ жизни: правильное питание, здоровый сон и спорт должны быть по умолчанию.
Делать маникюр и педикюр: своевременно подрезайте или подпиливайте свободный край ногтей, обрабатывайте кутикулу;
Не грызть ногти;
Надевать перчатки при взаимодействии с моющими средствами, химикатами и во время копания грядок;
Принимать витамины;
Регулярно мазать руки, ноги и ногти увлажняющим кремом;
Не носить тесную обувь.
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