Как куркума может уменьшить симптомы болезни Альцгеймера
Как рассказал врач Сергей Длин, куркумин может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера несколькими способами. Во-первых, он может предотвратить образование бета-амилоидных бляшек и способствовать их разрушению. Во-вторых, куркумин защищает нервные клетки от окислительного стресса и воспаления, которые играют ключевую роль в развитии болезни.
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