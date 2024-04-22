Диетолог Денисова: Свекла и сладкий перец снижают артериальное давление

Сок из сырой свеклы и сладкий перец способны понижать артериальное давление и укрепить капилляры. Об этом рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.Она отметила, что в сладком перце есть калий, полезный для работы мышц, включая сердечную. Также перец содержит витамин С и витамин Р, которые укрепляют капилляры. Врач советует съедать половину этого овоща каждый день, можно как сырой, так и запечёный.Гипертоникам полезно выпивать один стакан свежевыжатого сока свеклы. В соке содержатся нитраты, которые в организме преобразуются в оксид азота. Он улучшает кровообращение в капиллярах, расширяют сосуды, насыщает кислородом сердечную мышцу, головной мозг, что и понижает давление. Свекла полезна и в отварном виде.

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