Дерматолог Жабоева перечислила причины для отказа от татуажа и татуировок

Дерматолог-косметолог, заслуженный врач России Светлана Жабоева назвала очень важные противопоказания для тех, кто хочет сделать татуировку или же татуаж.

Татуаж нельзя делать тем людям, у кого в анамнезе есть онкологические заболевания кожи, в том числе плоскоклеточный или базальноклеточный рак, меланома.

«Если в анамнезе у родственников есть меланома, тоже нужно воздержаться от татуировки, потому что она будет мешать в последующем профилактической диагностике. Под татуировкой можно пропустить рак, который теоретически может возникать у людей, чьи родственники болели», - добавила врач.

Татуировки лучше не стоит делать тем, у кого есть склонность к аллергии, поскольку может возникнуть реакция на краситель.

Инъекции запрещено делать человеку с бородавками или вирусными высыпаниями. При герпесе нужно пропить противовирусные препараты до и после процедуры.

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