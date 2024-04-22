Эти заболевания прячутся под термином «тревожность»

Наиболее распространенных типы тревожных расстройств, которые по-разному влияют на людей.Распространенные виды тревожных расстройствТермин «тревожность» не относится к одному типу вышеописанных состояний. На самом деле, он охватывает различные заболевания, которые по-разному влияют на людей.Мы расскажем о наиболее распространенных типах потенциально инвалидизирующих тревожных расстройств.Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) или беспредметная тревогаГенерализованное тревожное расстройство (ГТР) или беспредметная тревога — это хроническое заболевание, при котором пациенты часто ощущают страх и беспокоятся о таких аспектах жизни, как здоровье, деньги, семья, работа или школа.Разумеется, беспокоиться об определенных аспектах жизни вполне нормально, но люди с ГТР испытывают трудности с определением конкретного страха и контролем возникающих вследствие этого проблем.Люди с ГТР испытывают страх перед тем, что, как правило, нереалистично или не соразмерно тому, чего следует ожидать в той или иной ситуации. Они также ожидают неудачи и стихийные бедствия, что приводит к нарушению их повседневных функций на работе или в школе, а также трудностям в социальной деятельности и отношениях.Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)Как и ГТР, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) является хроническим заболеванием, при котором пациент страдает постоянными, навязчивыми или мучительными обсессиями или компульсиями. Медицинский центр университета Мэриленда определяет эти признаки:Обсессии: периодические или постоянные психические образы, мысли или идеи, которые варьируются от мирских забот (например, беспокойство о том, закрыта ли дверь) до пугающих фантазий (например, агрессивное поведение по отношению к любимому человеку)Компульсии/компульсивное поведение: повторяющиеся, неуклонные и самонаправленные ритуалы, которые выполняются для предотвращения возникновения обсессии. В качестве примеров: люди постоянно проверяют, заперли ли они двери, выключили ли плиту, звонят близким, чтобы удостовериться в том, что они в безопасности, моют руки или окружающие их предметы, чтобы не запачкаться.Пациенты с ОКР понимают, что их поведение неразумно или иррационально, и стараются ослабить тревожность, но, в конечном счете, не могут с ней справиться. Хотя конкретных причин, связанных с ОКР, пока не установлено, исследования показали, что может существовать неврологическая связь, поскольку снимки мозга демонстрируют: мозг людей с ОКР функционирует по-другому.Паническое расстройствоПаническое расстройство возникает в тех случаях, когда пациент подвергается кратковременным или внезапным нападениям сильного ужаса и страха - панических атак. Это, как утверждается, вызывает внезапное и сильное ощущение тревоги, при котором пациент чувствует, что у него сердечный приступ, он сходит с ума или умирает. Пациент также испытывает озноб, смятение, головокружение, тошноту и затруднение дыхания.К сожалению, панические атаки могут происходить везде, в любое время и часто без предупреждения. Они, как правило, возникают внезапно и длятся в течение 10-20 минут, хотя они могут продолжаться даже час или более.Заболевание часто развивается в молодом возрасте, причем женщины в два раза чаще, чем мужчины, подвержены паническим атакам.С учетом потенциально разрушительного характера панических атак, в попытке предупредить следующий приступ, некоторые пациенты страдают от таких "последствий":Осознание любых изменений в нормальном функционировании организма и интерпретация их как болезни, угрожающей жизни, или же проявления излишней бдительности, за которыми следует ипохондрияОжидание того, что он или она может пострадать от будущих приступов, что приводит к радикальным изменениям в поведенииУ некоторых пациентов развивается агорафобия - стремление избегать ситуаций или мест, где их настиг приступ паники. Люди с агорафобией стараются не ходить в такие места, как торговые центры, общественный транспорт или спортивные арены - туда, откуда, по их мнению, трудно сразу же уйти.ФобииФобии - это иррациональный страх и избегание того или иного объекта или ситуации. Люди с фобией уже признали свой страх иррациональным или необоснованным, но они не в состоянии контролировать возникающую из-за него тревожность.Тревожное расстройство, вызванное разлукойТревожное расстройство, вызванное разлукой, происходит при повышении тревожности пациента в связи с разлукой с человеком или местом, которые придавали им ощущение безопасности. Некоторые случаи разлуки могут привести к панике, а если реакция является чрезмерной или неуместной, это считается расстройством.Такое тревожное расстройство обычно появляется в детстве, при этом первые симптомы проявляются в третьем-четвертом классе, после каникул.Социальное тревожное расстройствоСоциальное тревожное расстройство - это вид социальной фобии, при которой пациент опасается, что о нем будут плохо отзываться другие, или боится публичного унижения из-за импульсивных действий. Это состояние сопряжено с такими чувствами, как боязнь сцены, боязнь унижения и страх близости.Это расстройство могут вызывать такие факторы, как негативный опыт (издевательства, отвержение или унижение), черты личности (застенчивость или робость), новые требования в обществе или на работе, а также привлекающие внимание заболевания.

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