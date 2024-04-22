Кардиолог Саламатина: отказ от добавленной соли в пище не навредит здоровью

Отказ от использования добавленной соли в рационе питания не только не причинит вреда, но и будет полезен для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы, считает врач.В последнее время много говорится о полезности отказа от добавленного сахара (такого, который специально добавляется в продукты при их изготовлении). Но добавленная соль тоже является небезопасной специей при чрезмерном употреблении, поскольку в этом случае способствует повышению давления, развитию гипертонии, инфарктов и инсультов. Врач-кардиолог Людмила Саламатина констатировала, что многим современным людям необходимо ограничивать присутствие добавленной соли в своем рационе или даже практиковать полный отказ от нее.Принято считать, что полностью отказываться от соли нельзя: она является источником необходимых организму электролитов. Саламатина пояснила, что организму вреден полный отказ не от поваренной соли, а от натрия, который действительно обеспечивает баланс жидкости в теле и баланс кровяного давления, нормальную работу мышц и нервов. Но люди обычно употребляют достаточно натрия, присутствующего в составе многих продуктов: например, в хлебе, кефире, твороге, яйцах. Кроме того, натрием или солью насыщены сыр, колбасные изделия, соусы, консервированная пища, полуфабрикаты, замороженная пища.Если человек не будет использовать поваренную соль, он все равно съест ее достаточно в течение дня с разными продуктами. Поэтому отказ от добавленной соли в пище не навредит здоровью, констатировала кардиолог.«Взрослым ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 мг натрия в день (это меньше 5 г соли в день, чуть меньше чайной ложки). Полный отказ от соли, то есть ее использования при приготовлении пищи, неопасен. Организм и так получает достаточно соли из готовых продуктов», - заявила Саламатина «Газете.Ru».

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