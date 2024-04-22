Что полезнее — бег или ходьба? Вот что говорит врач

Пробежка — один из популярных видов физической активности, особенно в тёплое время года. Тем не менее многие опасаются заниматься бегом, потому что считают, что он якобы вредит суставам и вообще не полезен. Так ли это на самом деле и что лучше — бегать или ходить, рассказала специалист по восстановительной медицине, к.м.н. Мария Курникова.Бег полезен всем?Бег — это разновидность аэробной нагрузки. Она полезна всегда, главное — подобрать её в соответствии с физическими возможностями — ростом, весом, возрастом и хроническими заболеваниями, отметила Курникова.Если вы бегаете трусцой, осваивать специальные техники не нужно, добавила эксперт.Правда ли, что бег уничтожает суставыПо словам Курниковой, человек весом 70 кг и ростом 170 см при скорости бега 7 км/ч за 10 км совершит в среднем 12 500 шагов. Суммарная нагрузка на его коленный сустав составит 1500–2100 кг.Цифра внушительная. Однако учёные доказали: люди, долго занимающиеся бегом, страдают от проблем с суставами не чаще остальных, отметила эксперт. Но, если вы чувствуете дискомфорт после бега, лучше проконсультироваться с хирургом или травматологом.Можно ли бегать при лишнем весеУ людей с избыточной массой тела при беге действительно больше нагружается опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система. Но это не значит, что им вообще нельзя бегать — всё хорошо в меру, подчеркнула специалист.Ходьба полезнее бега?Некоторым бег уже не будет полезен по состоянию здоровья. Чтобы сохранить физическую активность и хорошо себя чувствовать, любому человеку нужно в день проходить минимум 3 км, отметила Курникова. И здесь полезнее будет ходьба.Например, ходьба больше подходит мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. Как правило, у них уже есть хронические заболевания, костная ткань не такая плотная, да и сердце плохо переносит высокие нагрузки.А ещё ходьба будет полезна людям с лишним весом, которые только начинают адаптироваться к аэробным нагрузкам.Какая обувь нужна для бегаМногие считают, что заниматься бегом нужно исключительно в дорогих кроссовках. Хорошая обувь правда важна для бегунов. Однако «цена» не всегда равно «качество», рассказывал «Секрету» травматолог-ортопед Леонид Фарба.По его словам, главное в обуви для бега — это правильная подошва, которая должна быть обязательно с поддержкой свода стопы (супинатором).

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