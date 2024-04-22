Врач Залетова: ранний красный редис по-особому полезен из-за насыщенности витаминами

Ранний редис с красной кожурой обладает особенно высоким потенциалом пользы для человеческого организма, сообщила врач Татьяна Залетова.Врач Залетова посоветовала при отсутствии противопоказаний употреблять в пищу ранний красный редис, отметив его особую пользу для здоровья в это время года, когда организму недостает свежей растительной пищи.«Ранний редис – один из самых богатых витаминами и микроэлементами овощей. Это связано с тем, что он вырастает на обновленной почве, отдохнувшей за зиму», - поделилась Татьяна Залетова с «Российской газетой».Медик отметила, что в составе редиса содержится много селена – антиоксиданта, эффективно укрепляющего иммунную систему, способствующего долголетию. Сочетаясь с кремнием в редиске, он стимулирует производство коллагена – белка, который обеспечивает коже гладкость, упругость и молодой вид.Также к достоинства редиса относится насыщенность витамином С и витамином В12 (одним из самых важных для здоровья нервной системы и мозга).Врач Залетова добавила, что красный редис содержит более существенное, чем остальные сорта, количество антоцианов – веществ, обеспечивающих организму защиту от окислительного стресса, разрушающего целостность клеток, провоцирующего воспаление и развитие опасных болезней.«Людям с дефектами слизистой ЖКТ лучше потреблять редис после термической обработки», - посоветовала эксперт.Что важно знать: людям, у которых имеются заболевания щитовидной железы, редис противопоказан.

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