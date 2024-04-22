Как пережить сезон аллергий без проблем и больничных: советы врача Давлятовой

В южных регионах уже почти лето, хотя на севере страны еще холодно, а кое-где даже лежит снег. Но весна рано или поздно вступит в свои права, и начнется сезон страданий аллергиков. Как пережить его легко?Весной аллергики готовы закрыться в четырех стенах и не высовывать носа на улицу. Жизнь им отравляет пыльца в воздухе: из носа течет, глаза слезятся, кожа зудит, нет ни сна, ни отдыха. Чихание и кашель, затруднение дыхания вплоть до приступов астмы — все это весенний поллиноз. Но можно ли пережить сезон спокойно, без обострений? Об этом рассказала Эльвина Давлятова — аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Сезонная аллергия может проявиться как ранней, так и поздней весной — в зависимости от того, к пыльце каких растений человек испытывает сенсибилизацию, то есть повышенную чувствительность. Существуют как раннецветущие, так и поздноцветущие растения.Первыми уже в конце марта зацветают ольха, верба и орешник. Далее настает черед березы — самого распространенного аллергена. В середине мая стартует цветение хвойных деревьев, следом идут злаковые, травы и одуванчик.Побег от аллергии — полумераСамый радикальный способ борьбы с поллинозом — временный отъезд в другой регион на время цветения. Некоторые пациенты даже заранее планируют отпуск на определенные даты. Однако подходит такой метод не всем. «Побег» имеет смысл, когда у человека диагностирована аллергия на какое-то одно растение, а цветение других он переносит без проблем.Пытаться сбежать от березы при одновременной аллергии на ольху или дуб — не более чем полумера. Кроме того, во время отпуска есть риск столкнуться с аллергической реакцией на цветение какого-нибудь местного растения, об аллергии на которое вы даже не подозревали.Как подготовиться к сезону цветенияДля этого необходимо заранее обратиться к аллергологу за назначением антигистаминных препаратов. Это могут быть таблетки, спреи для носа или капли для глаз.Начинать прием лекарств следует не позднее чем за 2–3 недели до предполагаемого старта цветения. Так что антигистамины успеют накопиться в организме, и переносить контакт с аллергенами станет проще. Вместе с тем важно понимать, что такая терапия направлена на облегчение симптомов. Полностью избавить пациента от проявлений аллергии и тем более вылечить болезнь ей не под силу.Достаньте маскиЕсли цветение уже началось, помимо медикаментозного лечения полезно задействовать средства внешней защиты — маски и респираторы. При возвращении с улицы следует тщательно вымыть руки, умыться, промыть носовую полость и прополоскать горло.Крайне желательно отказаться от посещения мест с обилием цветущих трав и деревьев: парки, лесопарковые зоны и так далее. Окна дома лучше держать закрытыми, а проветривать квартиру — после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе ниже. Дополнительно стоит подключить ежедневную влажную уборку.Осторожнее с продуктамиНа время цветения стоит отказаться от продуктов, вызывающих перекрестную аллергию. При этом состоянии у человека на фоне поллиноза может начаться пищевая аллергическая реакция. К таким продуктам относят орехи (особенно фундук), сельдерей, сырой картофель и морковь.Что такое АСИТОсновным методом лечения аллергии сегодня считается АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия). В отличие от таблеток и спреев она не просто временно снимает симптомы, а позволяет полностью перестроить иммунную систему и дает стойкий, длительный положительный результат.АСИТ подразумевает ежедневный прием микродоз аллергена, к которому у человека имеется сенсибилизация. Начинают лечение с минимальной дозы, а затем ее постепенно наращивают до максимально допустимой дозы.АСИТ в среднем занимает три года, но иногда требуется чуть больше времени — до пяти лет. При этом улучшение самочувствия пациент может заметить уже через год после старта терапии.Перед началом АСИТ необходимо пройти обследование у врача-аллерголога, которое обычно выполняют в декабре. Само лечение начинают в первой половине января и продолжают до середины июня. После этого делают перерыв и возобновляют терапию на следующий год. Регулярный контакт с аллергеном способствует развитию иммунологической толерантности или памяти. В результате организм просто перестает реагировать на аллерген, а пациент живет обычной жизнью даже в период цветения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки