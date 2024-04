Напитки, которые помогут побороть тягу к сладкому

Тяга к сладкому – частое явление, которое может привести к многочисленным проблемам со здоровьем при избыточном потреблении (кариес, лишний вес и проблемы с сердцем). Портал Eat This, Not That предлагает перечень напитков, помогающих преодолеть, естественным образом, тягу к сладкому в определенных ситуациях.1. Обычная вода может помочь вам подавить желание к сладкому естественным и удобным образом. Почему? Иногда люди думают, что они голодны, когда на самом деле испытывают жажду. Таким образом, при обострении желания сладкого стакан воды может позволить вам унять свою жажду и, следовательно, контролировать свое желание к сладкому. Возможно, вам вообще не нужны сладости, и ваше тело просто просит глоток воды.2. Матча, напиток из тщательно измельченного порошка из специально выращенных и обработанных листьев зеленого чая, завоевал популярность благодаря своему уникальному вкусу, полезным свойствам и культурному значению в чаепитиях. Его способность помогать управлять тягой к сладкому исходит из высокого содержания L-теанина, аминокислоты, способствующая расслаблению, снижению стресса и тревожности, которые являются общими триггерами для тяги к сладкому. Традиционный зеленый чай будет работать аналогично.3. Чайный гриб (комбуча), известный своим терпким вкусом и многочисленными полезными свойствами, в частности его потенциалом помочь в управлении уровнями сахара в крови. Этот благотворный эффект можно объяснить наличием уксусной кислоты, образующейся в процессе брожения. Уксусная кислота, вероятно, повышает чувствительность к инсулину, позволяя организму эффективнее использовать глюкозу и, возможно, снижая уровень сахара в крови. Кроме того, комбуча содержит пробиотики, которые способствуют более здоровой микрофлоре кишечника – фактору, связанному с улучшенным метаболизмом глюкозы и определенными желаниями и пристрастиями к пище.4. Яблочный уксус разбавленный в воде и иногда подслащенный или ароматизированный для улучшения вкуса. Предполагается, что эти он помогает контролировать желание к сладкому, стабилизируя уровень сахара в крови у определенных групп населения. Уксусная кислота, предположительно, замедляет переваривание углеводов, что приводит к более постепенному выделению глюкозы в кровь. Этот процесс может помочь смягчить всплески сахара в крови и контролировать потребление сахара.5. Ароматизированная вода – настойка фруктов, овощей и трав в холодной воде. Этот процесс не только улучшает вкус воды, делая ее более привлекательной для питья, но и включает тонкие ароматы и питательные вещества ингредиентов настойки. Когда речь идет о контроле желания к сладкому, ароматизированная вода может быть мощным союзником.

